قبل انطلاقه.. تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة

تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حيث يُقام حفل الافتتاح مساء غدٍ الاثنين 16 ديسمبر 2024، ويواصل المهرجان فعالياته حتى 21 ديسمبر، مقدماً لجمهوره مجموعة من الأفلام والأنشطة الفنية التي تلبي تطلعات محبي السينما.

يرصد موقع الموجز، أبرز فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة.

فعاليات متنوعة في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تشهد الدورة الحالية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، العديد من الأنشطة المميزة، منها الماستر كلاس المتخصص في صناعة الأفلام، والعرض الأول لعدد من الأفلام القصيرة العالمية.

كما يضم المهرجان خمس مسابقات في مجالات فنية مختلفة، ما يتيح للمواهب الشابة والسينمائيين فرصة إبراز أعمالهم أمام الجمهور والنقاد.

عروض الأفلام المحلية والدولية

تُعرض أفلام المهرجان على مدار أربعة أيام بدءاً من 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، حيث يشمل البرنامج أفلاماً من مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، جميع العروض ستُقام في سينما الهناجر وتُعرض مجاناً للجمهور، مع دخول الأولوية للحضور حسب التواجد.

أبرز الأفلام في المسابقات

من بين الأفلام المميزة التي ستُعرض في الدورة السادسة، يبرز فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولية، والذي حاز على عدة جوائز من بينها الجائزة الكبرى في مهرجان "كليرمون فيران" بفرنسا.

كما يعرض المهرجان الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقي في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، بالإضافة إلى فيلم "Far From It" للمخرج اللبناني ماريو غبالي.

المسابقات والجوائز

تتنوع المسابقات في هذه الدورة لتشمل مسابقة الأفلام الشبابية والطلبة، التي تحمل اسم رائد السينما المصرية "محمد بيومي"، وتضم لجنة تحكيمها الممثل والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف والفنان عمرو القاضي.

كما تُمنح جائزة أفضل مخرجة مصرية باسم رائدة السينما عزيزة أمير.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية، فتتكون لجنة تحكيمها من مدير التصوير د. حسين بكر، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والمخرج عمرو بيومي بالإضافة إلى المسابقة الدولية، التي تضم المخرج أمير رمسيس، والنجمة بشرى، والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد.

الماستر كلاس فرصة لتطوير المهارات السينمائية

يستمر مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل خلال فعاليات الماستر كلاس، تبدأ الأنشطة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر بمحاضرة عن "العناصر الفنية في إخراج الفيلم القصير" للمخرجة جيهان إسماعيل، تليها محاضرة عن "كيفية تصميم وتنفيذ المنظر السينمائي" مع الدكتورة مروة عزب.

كما تشمل الجدولة محاضرات في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية وتحليل الفيلم السينمائي.

تكريمات ودورات حوارية

في إطار فعاليات المهرجان، تقام ندوات حوارية مع عدد من النجوم والسينمائيين البارزين مثل النجم خالد النبوي والسيناريست تامر حبيب، حيث يدير النقاش الناقد السينمائي محمد رمضان حسين.

كما يُكرّم المهرجان في حفل الافتتاح كل من النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف تقديراً لمشوارهم الفني المتميز.

يشكل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة فرصة فريدة للتعرف على أحدث الإنتاجات السينمائية القصيرة من مصر والعالم، ويُعد منصة مثالية لدعم وترويج الأفلام والفنانين المبدعين في مجال السينما.

