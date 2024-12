عمر السعيد يعبر عن فخره بتكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر بطريقته

احتفل الفنان الشاب عمر السعيد بتكريم الفنانة منى زكي خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام حالياً في مدينة جدة وقد عبر عن تقديره لهذا الحدث الكبير بطرق مميزة، مما أضاف لمسة من الفرح والتقدير لهذه اللحظة المهمة في مسيرتها الفنية.

يرصد لكم موقع الموجز، التفاصيل الكاملة حول احتفال عمر السعيد بتكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر.

عمر السعيد يهنئ منى زكي بتكريمها

نشر الفنان الشاب عمر السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" منشوراً عبر فيه عن تقديره الكبير للفنانة منى زكي، مرفقاً الصورة التي جمعته بها وأكد عمر في منشوره قائلاً: "أنت محظوظة لأنك ولدت مصرية في بلد يقدر الفن منذ آلاف السنين".

وأضاف عمر: "نحن محظوظون أيضاً لأننا مصريون ونتشارك نفس المهنة العظيمة والجميلة التي هي الفن أنت موهبة استثنائية، بدأت كطفلة بريئة ثم أصبحت شابة طموحة تتنوع أدوارها، حتى وصلت إلى مرحلة نضج فني وإنساني عظيم."

واختتم عمر السعيد منشورة قائلًا: "أنت تعتبرين قيمة كبيرة في حياة جمهورك الذي أنا جزء منه، وكبيرة أيضاً في الفن العربي بشكل عام".

تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جانب آخر عبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بتكريم زوجته الفنانة منى زكي، حيث حصلت على جائزة "اليسر الذهبي" خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إضافة عدد من المتحدثين المميزين للمشاركة في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، والتي تعقد في جدة

التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

أبرز المتحدثين في مهرجان البحر الأحمر

تضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام جلسة مميزة عن رواد السينما في السعودية، والتي سيشارك فيها الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري.

كما تشمل الجلسات مجموعة من أبرز نجوم السينما العالميين، منهم المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت عن دورها في فيلم "Oppenheimer"، والتي سيتم تكريمها في المهرجان هذا العام.

وتستمر قائمة النجوم المكرمين مع الممثلة الحائزة على العديد من الجوائز بريانكا تشوبرا جوناس، التي شاركت في "Head of State" والممثل والمغني نيك جوناس الذي شارك في "Power Ballad" إضافة إلى الممثل الهندي الشهير عامر خان، الذي سيكرم أيضاً في مهرجان البحر الأحمر عن دوره في فيلم "Dangal".

كما يشارك في المهرجان الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد، الشهيرة بفيلم "Don t Worry Darling" والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه عن فيلمها الشهير "Everything Everywhere All at Once".

اقرٲ ٲيضاً:

منى زكي:إلهام ويسرا وليلى علوي سر نجاحي وأحمد حلمي الناقد الأول لأعمالي

انفصال رنا سماحة عن سامر أبو طالب.. الحقيقة وراء الشائعات المتجددة