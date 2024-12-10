تفاصيل أسعار تذاكر حفل محمود العسيلي وبهاء سلطان في ملاهي أرينا

يقدم كل من محمود العسيلي وبهاء سلطان حفلاً غنائياً في 19 ديسمبر الجاري بملاهي أرينا على طريق السخنة من المتوقع أن يكون الحفل واحداً من أبرز الفعاليات الموسيقية هذا الشهر، حيث يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً

يرصد لكم موقع الموجز ،خلال السطور التالية أسعار تذاكر حفل محمود العسيلي وبهاء سلطان.

محمود العسيلي وبهاء سلطان يشعلان أجواء ديسمبر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربين محمود العسيلي وبهاء سلطان،المقرر إقامته يوم 19 ديسمبر الجاري، عن أسعار التذاكر التي تتراوح بين 500 و1500 جنيه،وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

من ناحية أخرى حقق بهاء سلطان نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "كإنك"حيث تصدرت الأغنية تريند "يوتيوب"وحققت مليون مشاهدة في وقت قياسي،مما يعكس استمرار شعبيته الكبيرة بين الجمهور.

وفي سياق آخر طرح بهاء سلطان مؤخراً ميني ألبوم جديد بعنوان "كأنك مسكن" يضم الألبوم ثلاث أغنيات هي: "كأنك مسكن" و "حن عليا" و"أنت طيب"وقد لاقت الأغنيات ردود فعل إيجابية، ما ساهم في تعزيز حضوره على الساحه الغنائية.

تفاصيل أغاني البوم بهاء سلطان الجديد

ضم ألبوم بهاء سلطان "كأنك مسكن" ثلاث أغنيات مميزة جاءت بتوقيع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين أغنية كأنك مسكن من كلمات ألحان حمادة فراويلة، وتوزيع موسيقي لحاتم محسن.

وأغنية "حن عليا" كتبها الشاعر محمد رفاعي ولحنها وليد سعد وتولي التوزيع وسام عبد المنعم.

كما جاءت أغنية "إنت طيب" من كلمات هاني عبد الكريم ،وألحان أحمد محيي وتوزيع يحيي يوسف.

بهاء سلطان يتألق بأغنية أنا من غيرك

واصل النجم بهاء سلطان تألقه تألقه الفني من خلال أغنيته الجديدة "أنا من غيرك"، التي أثارت إعجاب جمهوره بشكل كبير، وحققت نجاحاً ملحوظاً الأغنية هي العمل الدعائي الرسمي لفيلم "الهوى سلطان"، والذي يعرض حالياً في جميع دور السينما، وحظي بردود فعل إيجابية من الجمهور.

تأتي الأغنية بمزيج رائع من الكلمات العاطفية والألحان المؤثرة، مما ساهم في تعزيز الأجواء الدرامية والرومانسية للفيلم، وأبرزت براعة بهاء سلطان في تقديم أعمال تعكس أحاسيس الجمهور بشكل عميق.

وبهذا النجاح الجديد يواصل بهاء سلطان إثبات مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

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