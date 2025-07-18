الكرملين: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا لا تعرقل مسار التطبيع مع واشنطن

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالأزمة الأوكرانية لا تؤثر على مسار تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن، موضحًا أن ملف العلاقات الثنائية مختلف تمامًا عن قضية النزاع في أوكرانيا ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "ننظر إلى الملف الأوكراني باعتباره منفصلًا عن العلاقات الثنائية، التي لا تزال مليئة بالتحديات والعوامل المثيرة للتوتر".

وأضاف: "تصريحات ترامب لا تعني توقف جهود تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بل نؤمن بأن مساري التسوية الأوكرانية والعلاقات الثنائية يسيران في مسارات متوازية ومستقلة".

وأشار بيسكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تمر بمرحلة معقدة، وهناك جهود حثيثة لإخراجها من وضعها المتأزم.

وفي سياق متصل بالعملية العسكرية الروسية، شدد بيسكوف على أن المنشآت العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية تُعد أهدافًا مشروعة للقوات الروسية، لافتًا إلى دعم موسكو لأي ديناميكية جديدة في مسار المفاوضات، وواصفًا تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن إمكانية استئناف الحوار بأنها "إشارة إيجابية".

من جهة أخرى، حذّر بيسكوف من التصعيد في الخطاب الغربي تجاه روسيا، لاسيما من جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن هذا النهج العدائي يدفع موسكو لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز أمنها القومي.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها القائد الأمريكي للقوات البرية التابعة للناتو في أوروبا وإفريقيا، كريستوفر دوناهيو، حول خطط الحلف لتحييد القدرات الدفاعية الروسية في مقاطعة كالينينغراد.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "نأخذ مثل هذه التصريحات بعين الاعتبار في حساباتنا الاستراتيجية، ونتعامل معها بجدية تامة".

وفي ختام تصريحاته، أشار بيسكوف إلى أن موسكو تتابع باهتمام حزمة العقوبات الأوروبية الـ18 الجديدة، معتبرًا أنها استمرار لنهج عدائي متصاعد من الغرب تجاه روسيا.

اقرأ أيضًا:

ترامب لنتنياهو: الحـ.ـرب في غـ.ـزة لم تعد مقبولة دوليًا ويجب إنهاء المأساة



أردوغان يحذّر: "لا تقعوا في مكيدة نتنياهو"..رسالة إلى القوى المؤثرة على إسرائيل