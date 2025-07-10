تل أبيب تتوعد طهران مجددًا: يد إسرائيل الطويلة ستصل إليكم بلا هوادة

في تصعيد جديد يهدد بعودة التوتر إلى واجهة المشهد الإقليمي، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدًا مباشرًا لإيران، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في توجيه ضربات جديدة إذا ما شعرت بأي خطر قادم من طهران.

وقال كاتس، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الخميس، إن "يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى طهران وتبريز وأصفهان، وأي مكان تُخطط فيه إيران لاستهدافنا أو تهديد أمننا. لا توجد أماكن آمنة، وإذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر".

وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع قليلة من حملة جوية شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية استمرت 12 يومًا خلال شهر يونيو، واستهدفت خلالها مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بزعم اقتراب طهران من تطوير سلاح نووي – وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وقد شهدت تلك الحملة انخراطًا أمريكيًا مباشرًا، حيث شاركت واشنطن في ضرب بعض المنشآت النووية الإيرانية. وانتهت العمليات العسكرية بهدنة مؤقتة تم التوصل إليها بوساطة أمريكية وأعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب في 23 يونيو.

وتأتي تهديدات إسرائيل الجديدة في وقت لا تزال فيه المنطقة تحت وطأة توتر هش، يُنذر بانفجار وشيك إذا ما فشلت الجهود الدولية في احتواء التصعيد.

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