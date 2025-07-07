انتشار الذباب المصري في إسرائيل يثير ذعر السكان: خطر صحي واتهامات بالإهمال

شهدت عدة مناطق داخل إسرائيل خلال الأيام الأخيرة انتشارًا واسعًا وغير مسبوق لأسراب من الذباب المصري، مما أثار حالة من القلق والاستياء بين السكان، خاصة في حي «أور يام» الراقي بمدينة أور عقيفا قرب قيسارية، الذي يعد الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة البيئية المقلقة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

نوع خطير من الذباب ينذر بمخاطر صحية

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، فإن النوع المنتشر من الذباب يُعتقد أنه ينتمي لفصيلة «دروسوفيلا»، المعروفة بخطورتها على الصحة العامة بسبب قدرتها على حمل ونقل بكتيريا ممرضة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي قد تؤدي إلى أمراض هضمية وتنفسية حادة بين السكان.

وحذرت الصحيفة من أن الذباب ينشط عادة في بيئات ملوثة مثل مياه الصرف الصحي، والمياه الراكدة، والعفن، قبل أن ينتقل إلى المأكولات والمشروبات والملابس والفراش، ناقلاً معه أمراضًا تتسبب في أعراض مثل الإسهال، القيء، آلام البطن، التهابات تنفسية، ضيق التنفس، تهيج الحلق، طفح جلدي، وغيرها من المشكلات الصحية.

اتهامات للبلدية وإجراءات غائبة

السكان في حي «أور يام» وجهوا اتهامات صريحة إلى بلدية أور عقيفا بالتقصير والإهمال في معالجة الوضع، مؤكدين أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات جادة للحد من الظاهرة حتى الآن، ولوّح بعض الأهالي بالامتناع عن دفع ضرائب الأملاك احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تجاهل معاناتهم».

وقال أحد السكان في تصريحات للصحيفة:

"الذباب ينتشر في كل زاوية، من الثلاجات إلى الحمامات، نعيش ما يشبه إحدى الضربات التي حلت بمصر القديمة في عهد النبي موسى، إنها كارثة حقيقية. لم يعد هناك شيء يجدي نفعًا"

مطالب بتدخل حكومي عاجل

في ضوء تفاقم الوضع، دعا أهالي المنطقة الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل العاجل لمعالجة مصادر التلوث البيئي التي يعتقدون أنها وراء هذه الكارثة، وأكدوا أن ما يجري يمثل «تهديدًا بيئيًا وصحيًا لحياتهم اليومية»، محذرين من عواقب استمرار الإهمال على الصحة العامة وعلى جودة الحياة في المنطقة.

ويترقب السكان خطوات عملية من الجهات المختصة للقضاء على الذباب، ومعالجة أسباب انتشاره، وتطهير المناطق الملوثة، في محاولة لتفادي أزمة صحية أوسع.

كارثة بيئية في الأفق؟

الانتشار الكبير لـ الذباب يعيد إلى الواجهة مخاوف قديمة من ضعف البنية التحتية البيئية في بعض المدن الإسرائيلية، وعدم كفاية الرقابة على مصادر التلوث، وبينما يزداد غضب السكان

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