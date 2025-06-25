الدفاعات الجوية تعترض مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل وسط توتر إقليمي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من الأراضي اليمنية، يُعتقد أنها كانت تستهدف مواقع داخل إسرائيل، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة التهديدات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

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تفاصيل الواقعة

بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تم رصد الطائرة المسيّرة في وقت مبكر من صباح اليوم أثناء اقترابها من المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من جهة البحر الأحمر، وتم تفعيل صفارات الإنذار في بعض المناطق الجنوبية، قبل أن تنجح منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في اعتراض الطائرة وتفجيرها في الجو دون وقوع أضرار.

هوية المسيّرة والجهة المسؤولة

رغم عدم صدور إعلان رسمي من جماعة الحوثي في اليمن، فإن مصادر عسكرية إسرائيلية وأمريكية ترجّح أن تكون الجماعة، المدعومة من إيران، هي المسؤولة عن العملية، وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات أطلقها الحوثيون مؤخرًا باستهداف "مصالح إسرائيلية وأمريكية" ردًا على التصعيد العسكري في غزة.

رد فعل إسرائيلي وتحركات دبلوماسية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "كل تهديد يتم التعامل معه بجدية كاملة"، مؤكدًا أن الجيش يتخذ كافة الإجراءات الدفاعية لمواجهة "أي خطر محتمل من الجنوب أو الشمال" ،كما بدأت تل أبيب في التنسيق مع واشنطن لتحديث نظام الإنذار المبكر في البحر الأحمر، تحسبًا لأي تصعيد من جانب الحوثيين أو جهات أخرى في محور المقاومة.

توقيت حساس وتوسع في رقعة الصراع

تأتي هذه العملية في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار الحرب في غزة، وتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية، ويشير مراقبون إلى أن استمرار الهجمات من اليمن أو العراق أو سوريا قد ينقل الصراع إلى جبهات أوسع، مما يُهدد باندلاع مواجهة إقليمية أكثر اتساعًا.

لا إصابات أو أضرار

أكدت السلطات الإسرائيلية أن الطائرة المسيّرة تم تدميرها في وقت مبكر دون أن تخترق المجال الجوي الفعلي لإسرائيل، وأنه لم تسجل أي إصابات بشرية أو مادية، وتم إرسال وحدات تفتيش بحرية للتأكد من عدم وجود أي حطام قد يحمل مواد خطرة أو تقنيات تجسسية.

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