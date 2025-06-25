إيران تحت القصف: طهران تعترف بدمار منشآتها النووية وتتهم الناتو بالتواطؤ

في خطوة غير معتادة، اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بتعرض منشآتها النووية لأضرار كبيرة جراء ضربة جوية أميركية وُصفت بأنها "الأقوى منذ سنوات"، وأكدت طهران أن منشآت نطنز وأصفهان، التي تضم أجهزة طرد مركزي متطورة، تضررت بشكل بالغ، معتبرة أن العملية تهدف إلى شل البرنامج النووي الإيراني، لكنها شددت على أن "البرنامج لن يتوقف".

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الناتو في مرمى الاتهام الإيراني

الهجوم لم يمر دون رد دبلوماسي حاد، حيث وجهت طهران انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهمة الحلف بـ"التحريض والتواطؤ" بعد أن أشاد بعض قادته بما وصفوه "ضربة وقائية ناجحة"، وقال بيان الخارجية الإيرانية إن هذا الموقف يمثل "تأييدًا علنيًا للعدوان ويقوض مبادئ القانون الدولي".

عملية "المطرقة السوداء": ضربة استراتيجية

الضربة، التي أُطلق عليها اسم "عملية المطرقة السوداء"، استخدمت قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل، واستهدفت عمق المنشآت النووية المدفونة تحت الأرض، ووفقًا لتقارير استخباراتية غربية، فإن الضربة عطّلت خطط إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم على المدى القريب، إلا أن إيران أكدت نقل بعض المواد الحساسة قبل الضربة.

ردود فعل دولية وتحذيرات من التصعيد

في أعقاب الاعتراف الإيراني، أبدت موسكو وبكين قلقهما من التصعيد، داعيتين إلى استئناف المفاوضات النووية فورًا ،كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس، في حين أظهرت أسواق النفط والذهب تأثرًا واضحًا بالمستجدات الأمنية في المنطقة.

مستقبل الاتفاق النووي على المحك

تصريحات إيران واتهامها العلني للناتو تشير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني بات على شفا الانهيار، وتبقى الدبلوماسية الخيار الأضعف حاليًا في ظل تصاعد اللهجة العسكرية، ما يثير المخاوف من دخول المنطقة في نفق مظلم من المواجهات المباشرة أو بالوكالة.

تحركات إيرانية مرتقبة وردود فعل داخلية

في الداخل الإيراني، تصاعدت دعوات برلمانية لمحاسبة القيادات الأمنية والاستخباراتية بسبب "الاختراق الجوي" الذي سمح بتنفيذ الضربة بهذه الدقة. كما دعا نواب بارزون إلى مراجعة شاملة لمنظومة الدفاع الجوي وتعزيز التنسيق مع الحلفاء مثل روسيا والصين، ومن المتوقع أن تعلن طهران قريبًا عن حزمة إجراءات "للرد المتدرج" تشمل خطوات دبلوماسية في الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية استئناف التخصيب بمستويات أعلى كرسالة تحدٍ للغرب.

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