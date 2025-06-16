رسالة نارية من طهران: أوهام العدو لن تنال من مشروعنا النووي

أكد الرئيس الإيراني بالإنابة، محمد مخبر، أن البرنامج النووي الإيراني "خط أحمر" لن تسمح طهران بتجاوزه، مشددًا على أن الأعداء واهمون إذا ظنوا أن بإمكانهم تدمير القدرات النووية التي طورتها بلاده خلال العقود الماضية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال مخبر إن "الأعداء يظنون أنهم يستطيعون عبر التهديدات أو الضغوط أو حتى العمليات العسكرية أن يوقفوا تقدم إيران، لكنهم واهمون"، وأضاف أن إيران تمتلك بنية تحتية نووية "لا يمكن تفكيكها أو القضاء عليها بسهولة".

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

رد ضمني على تهديدات إسرائيلية

تصريحات الرئيس الإيراني جاءت بعد أيام من تصعيد في الخطاب الإسرائيلي، حيث ألمح مسؤولون كبار في تل أبيب إلى إمكانية توجيه ضربات استباقية للمنشآت النووية الإيرانية، في حال ما تم التحقق من قرب طهران من امتلاك سلاح نووي.

ويبدو أن إيران تسعى من خلال هذه التصريحات إلى التأكيد على موقفها الثابت تجاه ما تسميه بـ"الحقوق النووية السلمية"، وسط ضغوط دولية متزايدة ومخاوف غربية بشأن تخصيبها لليورانيوم بنسبة تقترب من مستويات الاستخدام العسكري.

رسائل للداخل والخارج

وفي خطابه، أشار مخبر إلى أن "الشعب الإيراني لن يخضع لأي إملاءات"، مؤكدًا أن بلاده أثبتت قدرتها على تطوير التكنولوجيا النووية رغم العقوبات والحصار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس الإيراني تتوجه بالدرجة الأولى إلى الداخل الإيراني، لطمأنة الرأي العام بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية الشهر الماضي، وفي الوقت ذاته تشكل تحديًا مباشرًا للتهديدات الإسرائيلية والغربية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلق متزايد

من جهتها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا عن قلقها من تراجع التعاون الإيراني معها، وأكدت في تقرير حديث أن طهران باتت تملك كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يعزز المخاوف من احتمال استخدامه لأغراض غير سلمية.

وتطالب الوكالة إيران بالشفافية الكاملة والتعاون الفني، بينما تصر طهران على أن برنامجها سلمي تمامًا، وأن عمليات التفتيش يجب أن تتم وفق اتفاقيات الضمانات.

إيران: مستعدون لأي مواجهة

واختتم مخبر تصريحاته بتأكيده أن إيران "لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها واستقلالها"، مضيفًا أن الشعب الإيراني يقف خلف قواته المسلحة، ولن يسمح بتمرير أي تهديد دون رد.

وقال: "نحن نمتلك القدرة على الرد، وإذا ظن العدو أنه سيباغتنا، فسيتلقى ما لم يكن في حسبانه".

اقرأ أيضا : الجيش الإيراني يوجه إنذار للإسرائيليين بعد موجة صاروخية مدمرة:غادروا قبل فوات الأوان

اعتراف مفاجئ.. إسرائيل تعترف بعجزها عن تدمير كامل البرنامج النووي الإيراني





