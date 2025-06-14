اعتراف مفاجئ.. إسرائيل تعترف بعجزها عن تدمير كامل البرنامج النووي الإيراني

في تطور لافت بعد أيام من تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، كشف مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن الهجمات الأخيرة لم تنجح في القضاء الكامل على البنية التحتية النووية لطهران، لاسيما تلك التي تقع في عمق الأرض مثل منشأة "فوردو".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، إن بعض المنشآت الحيوية لا يمكن الوصول إليها دون أسلحة خارقة للتحصينات، وهو ما لا تمتلكه إسرائيل بشكل مستقل، مضيفًا أن "العملية كانت محدودة الأثر قياسًا بالأهداف الموضوعة سلفًا".

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ماذا استهدفت الضربات؟

استهدفت الهجمات، التي حملت اسم "الأسد الصاعد"، مواقع في ناتانز وأصفهان وبعض منشآت البنية التحتية العسكرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأسفرت عن تدمير أجزاء من منشآت تخصيب اليورانيوم، وإصابة عدد من العاملين.

لكن تقريرًا استخباراتيًا أفاد بأن منشآت مثل "فوردو" – الواقعة في عمق الجبال – لم تُصَب بأي ضرر فعلي، مما قلص من جدوى الضربات العسكرية على المدى الطويل.

الخبراء: واشنطن هي المفتاح

يرى محللون أن أي هجوم حاسم على البرنامج النووي الإيراني يحتاج إلى تنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي تمتلك القنابل الخارقة للتحصينات، ويرجّح بعضهم أن تل أبيب أرادت توجيه رسالة سياسية أكثر من تحقيق إنجاز عسكري شامل.

وأكدت جهات في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب لا تستبعد خيار العمل المشترك مع حلفائها إذا تطورت الأمور، لكنها حتى الآن تتصرف ضمن حدود قدراتها الجوية الذاتية.

مخاوف من تصعيد إقليمي

الاعتراف الإسرائيلي أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإقليمي، حيث ردّت طهران بإطلاق صواريخ على مناطق حدودية دون إصابات، وسط مخاوف من تصعيد متبادل يهدد أمن المنطقة واستقرار سوق الطاقة العالمي.

ماذا بعد؟ هل تتجه المنطقة نحو مفاوضات أم حرب مفتوحة؟

في ظل هذا الاعتراف الإسرائيلي، تتعزز فرضية أن الضغوط السياسية والدبلوماسية ستعود إلى الواجهة، في محاولة من الأطراف الإقليمية والدولية لتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة، وتسود حالة من الترقب، حيث يراقب العالم ما إذا كانت طهران ستستغل الهجوم لتكثيف برنامجها النووي، أم أن الوساطات ستنجح في إعادة الملف النووي الإيراني إلى طاولة التفاوض.

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