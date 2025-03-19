سلاح الجو الأمريكي ينفذ ضربات جوية على معاقل الحوثي بصنعاء وصعدة

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة الحوثيين الأربعاء، بتعرّض مناطق يمنية عدة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لضربات أمريكية جديدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الضربات إستهدفت محيط صنعاء وصعدة



و ذكر البيان: أن "عدوانا أمريكياً يستهدف العاصمة صنعاء ومحيط مدينة صعدة"، قبل أن تشير لاحقاً إلى ضربات طالت "مديرية السوادية في محافظة البيضاء".

و تأتي هذه الضربات بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.

ترامب يتعهد بالقضاء على الحوثيين

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا إيران للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.

وكتب ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال التي: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل إيران من حدة دعمها بالمعدات العسكرية والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".

وأضاف: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".



وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".



و أشار إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبداً سيتم القضاء عليهم تماما!".

إيران ترفض التحذيرات و الإملاءات الأمريكية

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في وقت سابق إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة بلاده الخارجية، بعدما دعا ترامب طهران إلى وقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".



وكتب عراقجي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".



من جهته فقد توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بالرد على أي هجوم، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطهران على خلفية ضربات واشنطن للحوثيين في اليمن.

فيما أدان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "بشدة" الضربات، معتبرا في بيان أنها "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

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