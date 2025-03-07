عبد الملك الحوثي يمهل إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية

الحوثي يهدد باستهداف إسرائيل مجددًا.. أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، عن مهلة مدتها أربعة أيام للوسطاء قبل استئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، في حال استمرارها في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وجاء هذا التهديد في سياق استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتعثر تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ويستعرض الموجز تفاصيل التصريحات

إسرائيل تماطل في تنفيذ الاتفاقات

في كلمة متلفزة، أكد الحوثي أن "العدو الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني"، وأشار إلى أن حركة حماس حرصت على تنفيذ التزاماتها، بينما تهربت إسرائيل من الوفاء بتعهداتها، ما أدى إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف الحوثي: "نظرًا لتطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد الأخير من قبل العدو الإسرائيلي، لا بد لنا من إعلان موقف واضح".

الحوثي: سنقابل الحصار بالحصار

شدد الحوثي على أن المهلة الممنوحة لإسرائيل تمتد لأربعة أيام، وخلال هذه الفترة سيكون على الوسطاء بذل جهودهم لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات. وأوضح أنه "إذا استمر العدو الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والدواء إلى غزة، فسنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح: نقابل الحصار بالحصار".

إغلاق المعابر يزيد الأزمة الإنسانية

تأتي هذه التهديدات في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية متفاقمة بعد أن أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت إدخال المساعدات والوقود. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، مما زاد من معاناة السكان المدنيين في القطاع.

تصاعد التوترات في المنطقة

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نفذت جماعة الحوثي عدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في فلسطين. ويعكس هذا التحرك توسع رقعة الصراع، مع دخول أطراف إقليمية على خط المواجهة.

تراقب الأوساط الدولية تطورات الموقف، وسط مخاوف من تفجر الأوضاع بشكل أكبر إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن إدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

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