ميليشيا الحوثي تستهدف مواقع عسـ كرية في يافا بالصـ ـواريخ الباليـ ـستية

نفذت ميليشيا الحوثي عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل، حيث استهدفت هدفين عسـ ـكريين نوعيين وحساسين لـ الجيش الإسرائـ ـيلي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل العملية العسـ ـكرية التي نفذتها ميليشيا الحوثي في إسرائـ ـيل، وأبرز الأماكن المتضررة.

ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل

قامت ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل، وتحديدًا في منطقة يافا المحـ ـتلة وذلك بصـ ـاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2، مشددة علي العملية العسـ ـكرية نجحت في تحقيق أهدافها كاملة.

عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل

ميليشيا الحوثي تؤكد أن استهداف إسرائـ ـيل يأتي ردًا علي المجـ ـازر بحق الفلسطينين

وأضافت ميليشيا الحوثي أن ذلك جاء ردًا علي المجـ ـازر بحق الفلسطينين في قطاع غـ ـزة وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وتابعت ميليشيا الحوثي أن عمليتها العسـ ـكرية النوعية في إسرائـ ـيل، جاءت ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد علي العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي اليمن.

ميليشيا الحوثي تؤكد مواصلة القـ ـتال حتي وقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي

واستطردت ميليشيا الحوثي أن العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجـ ـازره في قطاعِ غـ ـزة، وكذلك الرد على هذا العـ ـدوان الغاشم وذلك باستمرارِ الإسناد وضـ ـرب كافة الأهداف المعادية بالأسـ ـلحة المناسبة.

واختتمت ميليشيا الحوثي قائلة: "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العـ ـدوان على قطاع غـ ـزة، ورفع الحصـ ـار عنها.

وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يتوعد قادة ميليشيا الحوثي في اليمن

من ناحية أخري، قال وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن يد إسرائـ ـيل الطولى ستصل إلى قادة ميليشيا الحوثي في دولة اليمن.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد حذرت قادة ميليشيا الحوثي (الإرهـ ـابيين) من أن يد إسرائـ ـيل الطولى ستصل إليهم، وكل من سيرفع يده ضد إسرائـ ـيل ستقطع"، وتابع: "سنضرب بكل قـ ـوة ولن نسمح بتـ ـهديد إسرائـ ـيل".

إسرائـ ـيل تشن سلسلة غـ ـارات علي اليمن

الجدير بالذكر أن إسرائـ ـيل شنت سلسة غـ ـارات عنـ يفة طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في اليمن وتحديدًا علي العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، اليوم الخميس، وذلك بعد تصديها لعدد من الصواريخ التي أطلقت من اليمن.

عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يصدق علي خطط الهـ ـجوم علي اليمن

وتمت المصادقة على خطط الهـ ـجوم الإسرائـ يلي علي اليمن من قبل وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، وشنّت طائرات حـ ـربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية سلسلة غـ ـارات طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

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