القصة الكاملة لـ قـ ـصف إسرائـ ـيل العنـ ـيف لـ اليمن

شنت دولة إسرائـ ـيل سلسة غـ ـارات عنـ يفة طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في اليمن وتحديدًا علي العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، اليوم الخميس، وذلك بعد تصديها لعدد من الصواريخ التي أطلقت من اليمن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل لعدد من المواقع الاستراتيجية والبني التحتية والأهداف العسـ كرية التابعة للحوثيين في اليمن وأبرز الخسائر التي لحقت بها.

إسرائـ ـيل تشن سلسلة غـ ـارات علي اليمن

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام حوثية، إن إسرائـ ـيل شنت غـ ـارات جوية علي اليمن وتحديدًا علي مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

غـ ـارات إسرائـ ـيل علي اليمن

وأفادت قناة المسيرة الحوثية بأن الغـ ـارات التي شنتها إسرائـ ـيل استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال صنعاء. في اليمن.

إسرائـ ـيل تشن ضربات جوية ضد أهداف لـ لحوثيين في اليمن

وعلقت إسرائـ ـيل علي قصـ ـف اليمن، وأصدر الجيش الإسرائـ ـيلي بيانًا للتعليق علي القصف الذي شنه علي صنعاء، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أفيخاي أدرعي، إن إسرائـ ـيل شنت ضربات جوية ضد أهداف عدة تابعة للحوثيين داخل اليمن.

وأضاف: لقد نفذ نظام الحوثي الإرهـ ـابي هجـ ـمات متكررة ضد دولة إسرائـ ـيل شملت إطلاق مسـ ـيرات وصـ ـواريخ أرض أرض نحو الإراضي الإسرائـ ـيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح.

وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الإرهـ ـابي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهـ ـابية حيث تضرب هذه الغـ ـارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسـ ـكرية وإرهـ ـابية بما فيها نقل الوسائل القـ ـتالية الايرانية إلى المنطقة".

واستطرد المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي قائلًا:"إن نظام الحوثي الإرهـ ـابي في اليمن يعمل على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل إيران وبتعاون مع الميليشيات العراقية بغية استهداف إسرائـ ـيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية".

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يصدق علي خطط الهـ ـجوم علي اليمن

وتمت المصادقة على خطط الهـ ـجوم علي اليمن من قبل وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، وشنّت طائرات حـ ـربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية سلسلة غـ ـارات طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

إسرائـ ـيل تعترض صـ ـواريخ أطلقت من اليمن

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد اليوم الخميس أنه اعترض صـ ـاروخًا أطلق من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائـ ـيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض.

بنيامين نتنياهو

وكانت إسرائـ ـيل قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنه تم اعتراض صـ ـاروخًا أطلق من اليمن، في هـ ـجوم أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه.

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