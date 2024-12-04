للحماية من هـ جـمات الحوثيين.. السعودية تطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

استحوذت الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر علي اهتمام سعودي وعالمي كبير وذلك بعد إطلاقها من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وينشر" الموجز " تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها ولي العهد السعودي والفوائد التي ستعود علي الاقتصاد السعودي، ودورها في الحماية من هـ جمات الحوثيين.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

تهدف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها ولي العهد السعودي إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والحماية من هـ جمات الحوثيين.

وتعكس الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر الدور الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

المملكة العربية السعودية

وتستند الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

الاقتصاد الأزرق

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي إن المملكة العربية السعودية تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن المملكة تعزز مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها من خلال الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

مستقبل مستدام للبحر الأحمر

وتابع ولي العهد أن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر تتماشي مع تأكيد المملكة بالتزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه.

الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الاقتصاد الوطني

وفيما يتعلق بفائدة الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر علي الاقتصاد الوطني، فإنها تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

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