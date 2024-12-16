جماعة الحوثيين.. قصف جوي أمريكي وبريطاني يستهدف شمال غربي اليمن.. أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قصف جوي أمريكي وبريطاني على مناطق سيطرتها شمال غربي اليمن، وتركزت الغارات على محافظة حجَّة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وفق ما أورد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثيين، ويستعرض الموجز تفاصيل القصف.

تفاصيل القصف في مديرية مِّيدي

أشار تقرير "المسيرة" إلى أن غارة جوية استهدفت منطقة بحيص في مديرية مِّيدي بمحافظة حجَّة، ولم تُعلن جماعة الحوثيين عن الأهداف التي طالتها الغارة أو حجم الخسائر الناتجة عنها، المنطقة المستهدفة تقع بالقرب من جازان جنوب غربي السعودية.

غارات متكررة بعد تصعيد عسكري

يأتي هذا القصف بعد يوم واحد من تنفيذ غارة جوية أمريكية وبريطانية في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة، حسب مصدر في السلطة المحلية، هذه التطورات تأتي بعد إعلان جماعة الحوثيين الجمعة الماضية عن استهداف مواقع في عسقلان وتل أبيب بطائرتين مسيرتين.

سياق التصعيد الإقليمي

تُظهر الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية تصعيدًا في العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثيين ، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع في السعودية وإسرائيل، ما يعكس استمرار التوترات الإقليمية في اليمن والبحر الأحمر.

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