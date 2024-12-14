قصف إسرائـ يلي جديد يستهدف مواقع عسـ كرية في سوريا

يواصل الجيش الإسرائـ يلي، اليوم السبت، استهداف العديد من المواقع في دولة سوريا كما شن غـ ارات عنـ يفة علي مطارات وقواعد عسـكرية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المواقع التي دمـ رها الجيش الإسرائـ يلي في دولة سوريا في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد وتولي محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية.

أبرز المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائـ يلي في سوريا

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الضـ ربات الإسرائـ يلية دمّرت معهداً علمياً ومعملاً لسكب المعادن بالبحوث العلمية في برزة بريف دمشق بـ سوريا.

الجيش الإسرائـ يلي في سوريا

وأضاف المرصد أن الطيران الإسرائـ يلي استهدف مطار الناصرية العسـ كري الواقع على بعد 17 كيلومتراً شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي.

وتابع المرصد السوري أنّ غـ ارات إسرائـ يلية دمّـ رت أيضًا مستودعات صـ واريخ سكود الباليستية وراجـ مات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون بريف دمشق في سوريا، إضافة إلى أنفاق تحت الجبال.

الجيش الإسرائـ يلي يستهدف مواقع عسـ كرية تابعة للنظام السابق في سوريا

وأشار إلى أنّ هذه الضربات التي استهدفت المواقع العسـ كرية التابعة للنظام السابق تهدف إلى تدمـ ير ما تبقى من قدرات عسـ كرية يمكن استخدامها من قبل الجيش السوري المستقبلي.

واستهدف الطيران الإسرائـ يلي، أمس الجمعة، قاعدة صـ واريخ في جبل قاسيون في سوريا، وفق المرصد الذي أشار إلى استهداف مطار في محافظة السويداء ومركز البحوث والدفاع في مصياف بمحافظة حماة.

بقاء الجيش الإسرائـ يلي طوال فصل الشتاء بالمنطقة العازلة

ومن ناحية آخري، أمر وزير الدفاع الإسرائـ يلي يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائـ يلي بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة في سوريا منذ عام 1967.

نتنياهو يعلق علي التوغل الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة في سوريا

ومن ناحية آخري، قال نتنياهو إن التوغل العسـ كري الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا مؤقت.

وأضاف مكتب نتنياهو: "أدى انهيار النظام السوري إلى خلق فراغ على حدود إسـ ـرائـيل وفي المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فصل القوات عام 1974".

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح للجماعات الجهـ ـادية بتـ هديد آمن إسـ ـرائـيل

وتابع: "لن تسمح إسـ ـرائـيل للجماعات الجهـ ـادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسـ ـرائـيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر".

واستطرد مكتب نتنياهو: "لهذا السبب دخلت القوات الإسـ ـرائيلية المنطقة العازلة في سوريا، وسيطرت على مواقع استراتيجية قرب حدود إسـ ـرائـيل".

نتنياهو

وختم البيان: "هذا الانتشار مؤقت حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974 وضمان الأمن على حدودنا".

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