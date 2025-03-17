القصة الكاملة للغـارات الجوية الجديدة التي شنتها أمريكا علي الحوثيين في اليمن

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية شن غـ ـاراتها الجوية علي المواقع التابعة لـ جماعة الحوثيين اليوم الاثنين، وتحديدًا في محافظة الجوف في اليمن، وذلك بالتزامن مع هـ ـجوم مماثل علي مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم الجديد الذي شنته المقاتلات الأمريكية علي المواقع التابعة لـ الحوثيين في محافظة الجوف في اليمن.

المقاتلات الأمريكية تشن غـ ـارات جوية جديدة علي الحوثيين في محافظة الجوف اليمنية

ومن جانبها، شنت المقاتلات الأمريكية، اليوم الإثنين، هـ ـجمات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة لـ الحوثيين في محافظة الجوف اليمنية، وذلك بالتزامن مع شن غارات جوية علي مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة.

الحوثيين

وسائل إعلام حوثية: أمريكا شنت 4 غـ ـارات جوية علي مباني حكومية في اليمن

وفي نفس الصدد، أفادت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين بأن أمريكا شنت 4 غـ ـارات جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي في مديرية الحزم، إضافة إلى مقر السلطة المحلية في محافظة الجوف، وذلك ضمن سلسلة الضـ ـربات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين.

الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة العمليات العسـ ـكرية ضد الحوثيين في اليمن

وفي السياق ذاته، أكد الجيش الأمريكي في بيان أن العمليات العسكرية في اليمن متواصلة بهدف إحباط تهـ ـديدات الحوثيين للملاحة الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر والبحر العربي، وجاء ذلك ردًا علي تصاعد الهـ ـجمات ضد السفن التجارية والعسكرية.

كما جدّدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الإثنين تأكيدها مواصلة العمليات العسـ ـكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الضربات تأتي ضمن جهودها لمواجهة التهـ ـديدات الإقليمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس" بيانًا جاء فيه: "تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهـ ـابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

جماعية الحوثيين تعلن الهـ ـجوم على حاملة الطائرات "ترومان"

علي الجانب الآخر، أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الاثنين، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك ردًا على الغـ ـارات الأمريكية التي استهدفت معاقل الجماعة.

المتحدث العسكري لـ الحوثيين

وقال المتحدث العسكري لـ الحوثيين يحيى سريع، في بيان مرئي، إن الهـ ـجوم نُفّذ باستخدام صـ ـواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن الاشتـ ـباكات استمرت لساعات، وأن الجماعة تمكنت – بحسب زعمه – من إفشال هـ ـجوم أمريكي كان يُخطط لاستهداف مواقع داخل اليمن.

فيما، قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن المقاتلات الأمريكية اعترضت المسيرات الحوثية قبل أن تصل إلى الحاملة، بينما سقط صـ ـاروخ بعيدًا عنها دون أن يلحق أي أضرار.

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