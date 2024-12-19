حماس تدين الهـ ـجوم الإسرائـ يلي علي اليمن وتطالب برد حاسم

علقت حركة حماس علي سلسلة الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل، اليوم الخميس، علي مواقع عسـ ـكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق حركة حماس علي قصـ ــف إسرائـ ـيل العنـ يف لـ اليمن وتحديدًاعلي العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة.

حركة حماس تدين قصـ ــف إسرائـ ـيل العنـ يف لـ اليمن

ومن جانبه، أدانت حركة حماس بأشد الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل على اليمن، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحديدة غربي البلاد.

وقالت حركة حماس: "نُعدّ هذا التصعيد خطيرًا وامتدادًا للعدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى سوريا والمنطقة العربية".

حركة حماس

وتابعت حركة حماس: "إن العــ دو المـ ـجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني والانتصار لمظلوميته وحتى وقف العـ ـدوان الصـ ـهيوني على قطاع غـ ـزة.

رسالة عاجلة من حركة حماس لـ جامعة الدول العربية

ودعت حركة حماس كذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة عـ ـدوان إسرائـ ـيل على اليمن واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العـ ـدوان والتغول الصـ ـهيوني في المنطقة العربية بما يُجبره على وقف عـ ـدوانه وإبادته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة.

إسرائـ ـيل تشن سلسلة غـ ـارات علي اليمن

الجدير بالذكر أن إسرائـ ـيل شنت سلسة غـ ـارات عنـ يفة طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في اليمن وتحديدًا علي العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، اليوم الخميس، وذلك بعد تصديها لعدد من الصواريخ التي أطلقت من اليمن.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يصدق علي خطط الهـ ـجوم علي اليمن

وتمت المصادقة على خطط الهـ ـجوم الإسرائـ يلي علي اليمن من قبل وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، وشنّت طائرات حـ ـربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية سلسلة غـ ـارات طالت أهدافًا عسـ ـكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أفيخاي أدرعي، إن إسرائـ ـيل شنت ضربات جوية ضد أهداف عدة تابعة للحوثيين داخل اليمن.

وأضاف أفيخاي أدرعي: لقد نفذ نظام الحوثي الإرهـ ـابي هجـ ـمات متكررة ضد دولة إسرائـ ـيل شملت إطلاق مسـ ـيرات وصـ ـواريخ أرض أرض نحو الإراضي الإسرائـ ـيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح.

إسرائـ ـيل تعترف باستهداف الحوثين في اليمن

وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الإرهـ ـابي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهـ ـابية حيث تضرب هذه الغـ ـارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسـ ـكرية وإرهـ ـابية بما فيها نقل الوسائل القـ ـتالية الايرانية إلى المنطقة".

إسرائـ ـيل تشن سلسلة غـ ـارات علي اليمن

واستطرد:"إن نظام الحوثي الإرهـ ـابي في اليمن يعمل على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل إيران وبتعاون مع الميليشيات العراقية بغية استهداف إسرائـ ـيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية".

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