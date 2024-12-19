أمريكا تزف بشري سارة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحماس

كشفت الولايات المتحدة عن انفراجة كبيرة في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحركة حماس في قطاع غـ ـزة، وذلك في ظل المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها لسرعة إتمام اتفاق.

وتسعي الولايات المتحدة بطرق عديدة لسرعة التوصل لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحركة حماس، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات صفقة تبادل الأسري.

أمريكا تزف بشري شارة بشأن صفقة تبادل الأسرى

زف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بشري سارة تتعلق بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحركة حماس في قطاع غـ ـزة، حيث كشف عن إحراز تقدم ملموس.

صفقة تبادل الأسرى في قطاع غـ ـزة

وأشار إلى أنه مع استمرار ضغط الوسطاء والتزام الأطراف المعنية، يمكن التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحركة حماس قريبًا.

العقبات أمام إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحماس

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن العقبات التي تعيق التوصل للاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحركة حماس تتعلق بتفاصيل دقيقة تشمل تحديد أسماء الأسرى والسجناء الذين سيتم إطـ ـلاق سراحهم في إطار الاتفاق.

بايدن يتعهد بمواصلة جهودة لـ إبرام صفقة تبادل الأسرى

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد بمواصلة جهودة للتوصل لاتفاق لوقف إط ـلاق النـ ـار في قطاع غـ زة، وإعادة جميع الرهائن الإسرائـ يليين، من خلال إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائـ ـيل وحماس.

وأعلن بايدن، دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائـ يلي، كما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إط ـلاق النـ ار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غـ زة.

محادثات جديدة للتوصل لاتفاق لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة

ومن ناحية آخري، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي، بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة، ويسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

تقة أمريكية متزايدة بشأن التوصل لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في إدارة جو بايدن، أن هناك مستوى من الثقة لم يُشهد منذ مايو الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة.

قطاع غزة

حصيلة شـ ـهداء العـ دوان الإسرائـ يلي على قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شـ ـهداء العـ دوان الإسرائـ يلي على قطاع غـ ـزة إلى 45 ألفا و97 ، والمصابين إلى 107 آلاف و244 منذ 7 أكتوبر 2023.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن استـ ـشهاد 38 شخصًا وجـ ـرح 203 إثر 3 مجـ ـازر ارتكبها الاحـ ـتلال ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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