عاهل الأردن لـ بلينكن: إنهاء حرب غزة مفتاح استقرار المنطقة

أكد الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العقبة، اليوم الخميس، أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، يمثل الخطوة الأولى نحو تهدئة شاملة في المنطقة، وشدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية التحرك الدولي الفوري والجدي لتحقيق هذا الهدف(هدنة في غزة).

تعزيز الجهود الإنسانية في غزة

ناقش الجانبان السبل الممكنة لتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة، مشددين على أهمية التخفيف من معاناة السكان المتضررين من التصعيد.

موقف الأردن من الأزمة السورية

فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، جدد عاهل الأردن، تأكيده على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الالتزام بالحفاظ على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

التحذير من التصعيد في الضفة الغربية

وحذر الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى تأثير هذه الأفعال على استقرار المنطقة.

بلينكن يزور الأردن

حل الدولتين: السبيل لتحقيق السلام

أعاد عاهل الأردن التأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، في لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومنع تصاعد الصراعات في المنطقة، مشدداً على أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في استعادة الاستقرار.

حضور اللقاء

وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب عاهل الأردن المهندس علاء البطاينة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.

بلينكن: دعم أمريكي مشروط لمستقبل سوريا

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بحكومة سورية مستقبلية، شريطة أن تكون ناتجة عن عملية سياسية شفافة وشاملة.

وأكد على ضرورة التزام الدول بتقديم الدعم لهذه العملية، مع الامتناع التام عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

كما شدد بلينكن على أن قوى المعارضة الساعية للحكم في سوريا، مطالبة بتقديم ضمانات تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحماية حقوق الأقليات.

موقف بريطانيا من أحداث سوريا

يقدم لكم موقع الموجز، الموقف البريطاني على التطورات الأخيرة في سوريا، على النحو التالي..

تحذيرات بريطانية: سوريا ليست ليبيا أخرى

من جانبه، عبّر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مساء الإثنين، عن قلقه العميق إزاء الوضع في سوريا، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الأطراف الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك روسيا وإيران.

وقال لامي: "هدفنا هو استعادة الاستقرار في سوريا وتجنب وقوعها في فوضى تشبه السيناريو الليبي، حيث الهشاشة والانقسام". وأكد أن بريطانيا ستعمل بكل طاقتها للحيلولة دون انهيار الدولة السورية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحذر من استبدال النظام الحالي بنظام آخر قائم على العنف.

تصريحات حول الأسلحة الكيميائية

وأضاف لامي أن التصريحات الأخيرة لأبو محمد الجولاني، التي أكد فيها رفضه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، سيتم مراقبتها عن كثب لضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير الدولية.

إقرأ أيضا

ملفات ساخنة علي أجندة وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لـ الأردن

3 قضايا ساخنة حول سوريا تتصدر مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكي