ملفات ساخنة علي أجندة وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لـ الأردن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى الأردن مستهلًا جولة لبحث الأوضاع المشتعلة في المنطقة، وعلي رأسها سوريا وقطاع غـزة.

وينشر “الموجز” تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي لـ الاردن وأبرز الملفات التي سيتم مناقشتها، واللقاءات التي سيعقدها.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للأردن

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن في العقبة، كما التقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني

لقاء وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني

واستهل وزير الخارجية الأمريكي زيارته للأردن بلقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ، وتركزت المباحثات على جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائـيلي على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية تضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلي عملية سياسية شاملة في سوريا

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا إلى عملية سياسية شاملة في سوريا، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعترف في النهاية بالحكومة السورية إذا استوفت مثل هذه المعايير.

وأشار بلينكن إلى أن الحكومة المستقبلية لسوريا يجب أن تكون "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، بعد أن أطاح المتمردون الإسلاميون بالرئيس بشار الأسد، وهو عضو في الأقلية العلوية وقاد دكتاتورية علمانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا، يجب على جميع الدول الالتزام بدعم عملية شاملة وشفافة والامتناع عن التدخلات الخارجية".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستعترف وتدعم بشكل كامل حكومة سوريا المستقبلية التي تنبثق عن هذه العملية".

وزير الخارجية الأمريكي يدعو الحكومة السورية إلى احترام حقوق الأقليات

وقال بلينكن إن الحكومة الجديدة يجب أن "تلتزم بوضوح باحترام حقوق الأقليات بالكامل" وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية (وكان المتمردون قد عينوا في وقت سابق محمد البشير رئيساً للوزراء المؤقت في سوريا).

وأضاف أيضاً أن الولايات المتحدة ترغب في أن تضمن الحكومة القادمة "منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد لجيرانها، وضمان تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بشكل آمن".

ملك الأردن يؤكد علي ضرورة الحفاظ على أمن سوريا

من ناحية آخري، أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم الخميس، أن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على احترام الأردن لخياراتهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

ملك الأردن يناشد بتكثيف الجهود الدولية لوقف الحـرب على قطاع غــزة

وشدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحـرب الإسرائـيلية على قطاع غـزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير.

ملك الأردن

وحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، دعا ملك الأردن إلى بذل مختلف الجهود لضمان نجاح وقف إطـلاق النـار.

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