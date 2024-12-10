مسئول إسرائيلي: أصبحنا أكثر تفاؤلا بشأن صفقة الأسرى

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الإثنين قوله بأن إسرائيل أصبحت الآن أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة، وسط تقارير تفيد بأن حماس طلبت قوائم بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في القطاع الفلسطيني، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في القدس .

المفاوضات مستمرة

و أضاف إن المفاوضات غير المباشرة جارية بشأن إعادة نحو 100 رهينة، وإنه في حين أنه من المبكر جدا التأكد من ذلك فإن التوقعات تحسنت.

وتابع "يمكننا أن نكون أكثر تفاؤلا من ذي قبل لكننا لم نصل إلى هناك بعد. وآمل أن نصل إلى هناك".

وأكد على موقف إسرائيل القائل بضرورة إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة قبل أن توافق إسرائيل على إنهاء القتال.

وقال "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".

حماس تطالب الفصائل الأخرى بإعداد قوائم الأسرى

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة إن حماس طلبت من الفصائل الأخرى في غزة البدء في إدراج أسماء الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لديها، سواء كانوا أحياء أو أمواتا.

ولم يدل المسؤول بمزيد من التفاصيل بشأن جهود الوساطة لكنه قال إن الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، كثفوا اتصالاتهم مع إسرائيل وحماس. ورفض مسؤولو حماس التعليق على الفور.

وأعرب مسؤول في جماعة مسلحة متحالفة مع حماس عن أمله في أن تؤدي المحادثات إلى إتفاق.

وفي سياق منفصل مازالت قوات الإحتلال الإسرائيلي تعمل على التوغل في المزيد من الأراضي السورية الواقعة في المنطقة العازلة بدوره فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تمكن، خلال الليل، من الاستـيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

إقرأ أيضا:

إسرائـيل تحول لبنان إلى منطقة أشـباح.. وميقاتي يطالب بضرورة انسحاب الجيش الإسرائـيلي

العفو الدولية تفضح الانتـهاكات الإسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة.. ومساعي أمريكية للتوصل لهدنة

