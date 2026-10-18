بحضور500 طالب وطالبة..«حكاية» المجانية تنظم ورشة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمخاطرالشائعات

نفذت مبادرة «حكاية» التطوعية المجانية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية بحي الكوثر، التابع لوزارة التعليم العالي، ورشة عمل موسعة استهدفت 500 طالب وطالبة من أبناء المعهد، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المبادرة والمعهد لتقديم خدمات تدريبية وتوعوية مجانية للطلاب بمحافظة سوهاج.

وانطلقت فعاليات اليوم بندوة تعريفية تناولت عددًا من المحاور المهمة المرتبطة ببناء قدرات الشباب، شملت التسويق الإلكتروني، والإدارة والعمل الجماعي، والوعي الرقمي ومحاربة الشائعات، وريادة الأعمال، بما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات اللازمة لبناء مستقبلهم المهني.

وتحدثت كريستين صفوت، مؤسسة مبادرة «حكاية» التوعوية المجانية، عن التأهيل لسوق العمل وبناء قدرات الشباب وكذلك التسويق الإلكتروني موضحة أن فهم أدوات التسويق الحديثة أصبح من المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب لمواكبة التطورات المتلاحقة في سوق العمل، وتحويل أفكارهم إلى فرص حقيقية.

من جانبه، تناول الأستاذ الدكتور محمد عبد المحسن، أستاذ علوم الرياضة بجامعة سوهاج، أهمية الإدارة الفعالة والعمل الجماعي في بناء فرق متميزة،تحت عنوان “أترك أثر” مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد على المهارات الفردية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بالقدرة على التعاون وتوزيع الأدوار وتحمل المسؤولية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي محور الوعي الرقمي والحفاظ على الوطن، تحدث الكاتب الصحفي مصطفى علم الدين عن مسؤولية الشباب في التعامل مع التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، وأهمية الوعي في حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا أصبح ضرورة في ظل سرعة انتشار الأخبار والمعلومات عبر المنصات الرقمية.

وأكد علم الدين أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها، موضحًا أن مجرد وصول خبر إلىك لا يعني بالضرورة صحته، وأن مشاركة معلومات غير موثوقة قد تسهم في نشر الشائعات والإضرار بالمجتمع.

وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب، اتساقًا مع التوجيهات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الوعي ومواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن مسؤولية المواطن لا تقتصر على استخدام التكنولوجيا، بل تمتد إلى توظيفها بصورة إيجابية، والتحقق من المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر.

كما تناولت الدكتورة شيرين كمال مفهوم الادارة و ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط لبداية الحياة المهنية، موضحة أهمية تحديد الأهداف، ودراسة الفرص المتاحة، واكتساب المهارات المناسبة، ووضع خطوات عملية تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

واختتمت فعاليات الورشة بتوجيه الشكر إلى الدكتور أحمد الخطيب و الدكتور محمد أبو العلا الخطيب، رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور رضا صالح عبد الباقي،عميد المعهد، والدكتور أحمد فوزى دنقل،وكيل المعهد تقديرًا لحفاوة الاستقبال والتعاون في تنظيم الفعاليات وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من الخبرات المقدمة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مبادرة «حكاية» التطوعية لتوسيع نطاق أنشطتها المجانية داخل محافظة سوهاج، وبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم الرقمي، ومساعدتهم على الاستعداد لمتطلبات سوق العمل.