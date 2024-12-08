تفاصيل اجتماع الجامعة العربية التحضيري لمواجهة الجـ..رائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

اجتماع الجامعة العربية التحضيري.. عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً تحضيرياً، اليوم الأحد، تمهيداً لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وركز الاجتماع على التحرك العربي والدولي لوقف الجـ.رائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان المستمر، وذلك في إطار اجتماع أعضاء جامعة الدول العربية.

ويقدم موقع الموجز، ما جاء خلال اجتماع الجامعة العربية التحضيري عبر التقرير التالي:

اجتماع الجامعة العربية التحضيري

استعرض المندوبون خلال اجتماع الجامعة العربية التحضيري، مشروع قرار سيتم رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لاعتماده، سواء من خلال اجتماع حضوري أو عبر آلية التمرير، ويهدف القرار إلى تعزيز الموقف العربي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.

خلال اجتماع الجامعة العربية التحضيري

إحاطة فلسطينية حول الجرائم المستمرة

وقدّم السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إحاطة حول تطورات الوضع الفلسطيني، مسلطاً الضوء على الجرائم المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من تهجير قسري، تطهير عرقي، وحصار خانق، كما دعا إلى تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، بما في ذلك قمة الرياض المشتركة التي عُقدت في نوفمبر 2023، وقمة البحرين في مايو الماضي، بالإضافة إلى قرارات الدورة 162 لوزراء الخارجية العرب التي انعقدت في سبتمبر 2024.

تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة

وشدد السفير العكلوك، خلال اخلال اجتماع الجامعة العربية التحضيري، على أهمية كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، وناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

إجراءات قانونية لمواجهة المنظمات الإرهابية

وإليكم بعض المقترحات التي تم مناقشتها داخل الاجتماع كما يلي..

ومن بين المقترحات المطروحة في اجتماع جامعة الدول العربية، أكد العكلوك على ضرورة إدراج الجماعات الإرهابية التي تقتحم المسجد الأقصى على قوائم الإرهاب الوطنية للدول الأعضاء، تمهيداً لملاحقتها قانونياً.

تعزيز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل

كما دعا إلى تعزيز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وتقديم الدعم للمسار القانوني الذي يسعى إلى محاسبة الاحتلال عن جرائمه أمام المحاكم الدولية.

تحرك عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية دولياً

الاجتماع يعكس التوجه العربي الجاد نحو حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتوحيد المواقف العربية؛ لمواجهة التحديات الراهنة ودعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

إقرأ أيضًا:

أجهزة مكافحة المخدرات..موعد إنعقاد مؤتمر مجلس وزراء الداخلية في جامعة الدول العربية

تنطلق بعد قليل.. جدول أعمال قمة البحرين وأهم الملفات المطروحة للنقاش