إسرائـيل تحول لبنان إلى منطقة أشـباح.. وميقاتي يطالب بضرورة انسحاب الجيش الإسرائـيلي

خلف العـدوان الإسرائـيلي علي دولة لبنان دمارًا هائلًا وأوضاع مأساوية غير مسبوقة جراء الغارات الإسرائـيلية علي المدنيين في الأراضي اللبنانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في لبنان وفقًا لتصريحات منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بعد زيارته للأراضي اللبنانية، ومطالب الحكومة اللبنانية بضرورة احترام اتفاق وقف إطـلاق النـار.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا إنه تم تدمـير قرى بأكملها في لبنان، وإن الدمـار وصل إلى مستوي مهول، حيث أصبحت المستشفيات خارجة عن العمل، والبنية التحتية للمياه مدمـرة بشـدة، والوصول إلى التعليم محدود، وهو ما يعكس الظروف في جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك في بيان عقب زيارة له إلى محافظتي النبطية وجنوب لبنان برفقة ممثلين عن الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية والشركاء الإنسانيين.

لبنان

وقف إطـلاق النـار في لبنان يشكل فرصة للتهدئة

وأضاف أن وقف إطـلاق النـار يشكل فرصة ضرورية للتهدئة، إلا أنه لا يزال هشًا، معربًا عن مخاوف جدية بشأن الانتـهاكات والتـوترات المستمرة على طول الحدود، لافتًا إلي أن المشاركة الدولية المستمرة والمراقبة الصـارمة ستلعبان دورًا ضروريًا في إرساء الاستقرار خلال فترة وقف إطـلاق النـار، وضمان حماية المدنيين.

ميقاتي يطالب بانسحاب الجيش الإسرائـيلي من لبنان

ومن جانبه، أكد رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس الوفد العسـكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف إطـلاق النـار الجنرال غيوم بونشان، ضرورة وقف الخروق وانسحاب الجيش الإسرائـيلي من لبنان.

وأكد ميقاتي أن أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطـلاق النـار والخـروق الإسرائـيلية وانسـحاب الجيش الإسرائـيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

وقال ميقاتي إن لبنان رصد أكثر من 60 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطـلاق النـار خلال أسبوع، وعبّر عن تخوفه من عودة الخـروقات ما يعيد لبنان إلى أجواء القلق.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستعمل على دعم العائدين إلى منازلهم، موجهاً الشكر إلى الدول الصديقة على دعمها المعنوي والإغاثي.

إسرائـيل تنتهك اتفاق وقف إطـلاق النـار في لبنان

الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطـلاق النـار في لبنان قد دخل حيز التنفيذ، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بعد حـرب مفتوحة استمرت أكثر من شهرين بين حزب الله وإسرائـيل، وخلّفت نحو 4000 شهيد في لبنان، ودمرت أقساماً كبيرة من معاقل حزب الله، لكن سُجلت انتـهاكات عدة لوقف إطـلاق النـار منذ بدء سريانه.

لبنان

وتتولى لجنة تترأسها الولايات المتحدة، وتضم فرنسا، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإسرائيل ولبنان، مسؤولية الحفاظ على التواصل بين الأطراف المختلفة، وضمان تحديد الانتـهاكات، ومعالجتها من أجل تجنب أي تصـعيد.

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