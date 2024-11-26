جيش الاحتلال يخطط لتصعيد عسكري في الساعات الأخيرة من الحرب مع لبنان

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة عسكرية شاملة خلال الساعات الـ24 الأخيرة من الحرب على الجبهة اللبنانية، وتهدف الخطة إلى تحقيق أهداف استراتيجية قبل الإعلان المتوقع عن وقف إطلاق النار. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات القيادة الإسرائيلية لاستثمار المرحلة الأخيرة من التصعيد لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية في مواجهة حزب الله والقوات اللبنانية، ويرصد الموجز تفاصيل التصعيد

قصف 20 هدفًا في بيروت باستخدام 8 طائرات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف 20 هدفًا في بيروت باستخدام 8 طائرات، وذلك كجزء من العمليات التصعيدية الأخيرة قبل الإعلان المتوقع عن وقف إطلاق النار، يأتي هذا القصف في وقت تشهد فيه العاصمة اللبنانية تصعيدًا كبيرًا، ما يزيد من التوتر بين الجانبين.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وقف إطلاق النار مع لبنان: الإعلان الليلة والتطبيق غدًا

أفادت مصادر إسرائيلية بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيُعلن مساء اليوم، على أن يدخل حيز التنفيذ غدًا، وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانبين حول تفاصيل الاتفاق.

غارة إسرائيلية تستهدف قلب بيروت وتُحدث دمارًا

استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة قلب العاصمة بيروت، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، تسببت الغارة في انهيار أحد الأبنية في محيط "خاتم الأنبياء" بمنطقة النويري وسط العاصمة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

تأتي هذه الغارة بالتزامن مع توقعات بإعلان إسرائيل قرارًا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله، بعد أكثر من شهرين من المواجهات العنيفة

اقرأ أيضًا:

أسوأ أزمة في تاريخها.. الوحدة 8200 تحت المجهر بعد إخفاقات أكتوبر 2023

تقارير: حزب الله يضع شرطًا واحدًا للقبول بالتهدئة في لبنان



الاحتلال يزعم القضاء على نائب قائد "وحدة الرضوان" في حزب الله

