الحوثي يرد على الهجمات الأمريكية بإستهداف حاملة الطائرات هاري ترومان

أعلنت جماعة الحوثيون في اليمن، الأحد، عن إستهدافها حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بالصواريخ المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المتحدث بإسم الحوثيون : إستهدفنا حاملة الطائرات هاري ترومان إنتقاماً من الولايات المتحدة



وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة التابعة للحوثيين عملية عسكرية نوعية إستهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر"

وأوضح : أن الاستهداف تم بإستخدام "18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد : أن العملية جاءت رداً على الهجوم الأمريكي الذي شن خلال الساعات الماضية "أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجرف، إرتكب خلالها العدو الأمريكي، عددا من المجازر حيث أدى هذا العدون لاستشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية".



وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين لن تترد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على بلدنا وأنها مستمرة بعون الله في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

أهمية وقدرات حاملة الطائرات ترومان

تم بناء السفينة يو إس إس هاري إس ترومان بواسطة شركة نيوبورت نيوز لبناء السفن في نورفولك ، وتم إطلاقها في 7 سبتمبر لعام 1996، ودخلت الخدمة في يوليو لعام 1998.

أبحرت السفينة الحربية الأمريكية هاري إس ترومان في أول رحلة بحرية رسمية لها في نوفمبر لعام 2000.

منذ دخولها الخدمة، شاركت «هاري إس ترومان» في عدة عمليات عسكرية، أبرزها:



في الفترة من مارس إلى مايو 2001، شاركت السفينة في عملية المراقبة الجنوبية بدعم جوي، وهاجمت أهدافًا في العراق.



ومن مارس إلى مايو 2003 ومن نوفمبر 2007 إلى يونيو 2008 شاركت في الغزو الأمريكي للعراق.

ومن مايو إلى ديسمبر 2010 ومن يوليو 2013 إلى أبريل 2014، شاركت في الحرب في أفغانستان، وفي هذه العمليات، نفذت طائرات حاملة الطائرات ما يزيد على 19 ألف طلعة جوية.

ومن نوفمبر 2015 إلى يوليو 2016، شاركت السفينة في عملية العزم الصلب ضد تنظيم داعش.

و في عام 2018، شاركت حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان في مناورات مشتركة لحلف شمال الأطلسي في النرويج.

فيما يبلغ وزن حاملة الطائرات هاري ترومان : 94,238 طن محملة بالكامل، ويبلغ طولها : 332.93 متر، فيما يبلغ عرضها : 40.85 متر

و تتحمل معدلات الدفع الخاصة بها العمل بمفاعلين نوويين يوفران الطاقة اللازمة لتشغيلها، مما يمنحها القدرة على العمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، و4 توربينات بخارية تدير أربعة مراوح بقوة 280 ألف حصان.

الطاقم: 3200 فرد

وول ستريت جورنال أعلنت عن تعمد الولايات المتحدة إستهداف عدد من القادة الحوثيون أثناء الغارة

هذا وقد ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إستهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأمريكية على اليمن.



وكشفت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي استهدفت بالغارات، منازل قادة حوثيين يقيمون في صنعاء وصعدة.

وأدت الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن إلى مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الأحد.

إقرأ أيضاً

خاص: رفض مصر للتهجير أجبر أمريكا و إسرائيل على إسترجاع هيبتهم بضرب الحوثي

ترامب يهدد الحوثيين بعد الضربة الأمريكية: "سنمطركم بجهنم إذا استمرت الهجمات"