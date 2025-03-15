ترامب يهدد الحوثيين بعد الضربة الأمريكية: "سنمطركم بجهنم إذا استمرت الهجمات"

هدد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، جماعة الحوثي في اليمن باستخدام أقوى درجات القوة ضد قواعدهم العسكرية، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت السفن والطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، وعبر تغريدة له على منصته الخاصة “تروث سوشيال”.

أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية، مع إعلانها عن الرد باستخدام "القوة المميتة الساحقة".

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تصريحات ترامب حول حرية الملاحة الدولية

قال ترامب في تغريدته: "لقد شن الحوثيون حملة مستمرة من العنف والإرهاب ضد السفن والطائرات الأمريكية، وهذا يهدد حرية الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات المائية في العالم"، وأضاف أن هذا الهجوم يتسبب في تعطيل التجارة العالمية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتراجع أمام هذه التهديدات، وستستخدم أقوى أسلحتها لتحقيق أهدافها.

تحذير لإيران

كما وجه ترامب رسالة مباشرة إلى إيران، حيث قال: "يجب وقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورًا! لا تهددوا الشعب الأمريكي ولا ممرات الشحن العالمية". حذر ترامب من أن أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو التجارة العالمية ستكون مواجهة بعقوبات صارمة، وأضاف أن إيران تتحمل المسؤولية عن تمويل الحوثيين ودعمهم في تنفيذ الهجمات ضد السفن الأمريكية.

رد الجيش الأمريكي على الحوثيين

أشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية قد نفذت بالفعل ضربات جوية على قواعد الحوثيين وقادتها، مستهدفة الدفاعات الصاروخية والأنظمة الهجومية للحوثيين، بهدف حماية السفن التجارية والأصول الأمريكية في المنطقة، واعتبر ترامب أن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان قد تبنى سياسة ضعيفة، ما جعل الحوثيين يستمرون في هجماتهم.

الآثار الاقتصادية للهجمات الحوثية

قال ترامب إن الهجمات المتواصلة من الحوثيين تسببت في تكاليف اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة والعالم، حيث أن مئات الملايين من الدولارات تم فقدها نتيجة تعطل التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن ،وأشار إلى أن هذه الهجمات قد تعرض حياة الأبرياء للخطر وتسبب خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

واختتم ترامب تصريحاته مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة إرهابية بأن توقف حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية العالمية، متوعدًا بتصعيد العمليات العسكرية إذا استمرت الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية.

اقرأ أيضا :

واشنطن ترد بغارات جوية على الحوثيين باليمن لحماية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

سحب ترشيح آدم بولر لمنصب المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن.. والبيت الأبيض يوضح