ترامب: قد نغلق صفحة الحرب الدامية في أوكرانيا قريباً

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تم إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : هناك إحتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة



و أوضح ترامب، في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال": "أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين أمس الخميس".

وأضاف: "هناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا".



وتابع: "لكن في هذه اللحظة تحديدا، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضع حرج للغاية. لقد طلبتُ بشدة من الرئيس بوتين إنقاذ أرواحهم".



وأوضح: "ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".



الكرملين : بوتين سلم ويتكوف رسالة للرئيس ترامب

وفي سياق متصل فقد أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سلم المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، مساء الخميس، رسالة لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا .



وأكد المتحدث بإسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي قد "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معرباً عن "تفاؤل حذر".



وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس، عن أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، معرباً عن إستعداد موسكو لمناقشتها مع الرئيس الأمريكي

بينما أبدت أوكرانيا موافقة على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أمريكي، شريطة أن تلتزم بها أيضاً روسيا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.

زيلينسكي يتهم بوتين بعدم الجدية

بدوره فق. إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإتخاذ إستعدادت مسبقة لقطع الطريق أمام أي مقترحات متعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو ليست لديها النية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.

وكان زيلينسكي قد أعتبر في وقت سابق أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

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