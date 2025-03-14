زيلينسكي: الكرملين لايريد السلام وبوتين يتلاعب بنا

إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإتخاذ إستعدادت مسبقة لقطع الطريق أمام أي مقترحات متعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو ليست لديها النية لإنهاء الحرب المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي



و زعم زيلينسكي أن بوتين يواصل اللعب على أوتار التصعيد العسكري والمراوغة السياسية.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.



وكان زيلينسكي قد أعتبر في وقت سابق أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

بوتين : أبدى موافقة مبدئية مع نقاش حول نقاط الخلاف

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن تأييده لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة" .

وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيداً لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".



وأضاف: "من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".



وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن المقترح".



وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع".

وبيّن أن هناك إتفاق على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".

تفاصيل الوثيقة السرية التي أوصت بإضعاف الولايات المتحدة



وفي سياق متصل فقد كشفت تقارير إعلامية عن "وثيقة سرية" تضمنت توصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإضعاف موقف الولايات المتحدة التفاوضي بشأن إتفاق السلام الأوكراني من خلال تأجيج التوترات بين أمريكا وبقية دول العالم.



إذ تبذل الولايات المتحدة حالياً جهود الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبعوثين أمريكيين توجهوا إلى موسكو لعرض خطة محتملة لوقف إطلاق النار على الكرملين.

وتوضح الوثيقة، التي كُتبت للجهاز الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو القسم المسؤول عن العمليات في أوكرانيا، سبل تعزيز مكانة روسيا من خلال تأجيج التوترات بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك فقد أعرب المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، يوري أوشاكوف عن رفضه للمقترح الأمريكي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفساً مؤقتاً" لأوكرانيا.

وهى كلها عوامل تؤكد بحسب المراقبون أنه على الرغم من موافقة بوتين المبدئية إلا أن المشوار أمام توقيع مثل تلك الهدنة مازال كبيراً إذ لاتريد روسيا الخروج من تلك الحرب إلا بمظهر المنتصر عسكرياً ودبلوماسياً لاسيما و أن أوكرانيا باتت مرغمة على السلام مع تذبذب الدعم الأوروبي في ظل ماتعانيه دول القارة العجوز مقابل الضغوط الأمريكية الكبيرة لاسيما و أن واشنطن ترغب في تعزيز العلاقات مع منافستها التاريخية وهو خيار باتت واشنطن في أمس الحاجة إليه على كافة الأصعدة .

إقرأ أيضاً

بيسكوف:لدينا تساؤلات حول من سيجلس مع بوتين ممثلاً عن أوكرانيا في المحادثات

ترامب يشيد بمحادثاته مع بوتين.. ويصف محادثاته مع زيلنسكي بالسيئة