بيسكوف:لدينا تساؤلات حول من سيجلس مع بوتين ممثلاً عن أوكرانيا في المحادثات

أكد المتحدث بإسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المستبعد إجراء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لوجود مرسوم أوكراني تم إقراره في عام 2022 يحظر على زيلينسكي التفاوض مع روسيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



من سيجلس مع بوتين ممثلاً عن أوكرانيا

و أضاف بيسكوف يثير تساؤلات بشأن من سيشارك في محادثات السلام المحتملة لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.



وأضاف بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا يزال محظوراً قانونياً من التفاوض مع الجانب الروسي".



وأشار إلى أن إعلان زيلينسكي، الثلاثاء، عن إستعداده للتفاوض مع روسيا "في أقرب وقت ممكن" يُعد أمراً "إيجابياً"، لكنه لفت إلى أن "التفاصيل لم تتغير بعد"، في إشارة إلى المرسوم الأوكراني.

تفاصيل المرسوم



هذا وقد صدر المرسوم الرئاسي الأوكراني الذي صدر في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من بدء الغزو الروسي، لم يُذكر في التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأوكرانيين أو الغربيين.

وينص المرسوم على أن إجراء مفاوضات مع بوتين أصبح مستحيلاً بعد قرار الكرملين بضم أربع مناطق أوكرانية بشكل غير قانوني.

ولا يحظر المرسوم التفاوض مع الرئيس الروسي، لكنه ينص على أنه مستحيل في ظل الوضع الحالي. وطالبت موسكو بإلغاء هذا المرسوم.

الصبغة القانونية للنقاش بين البلدين محل نقاش

هذا وكان المتحدث بإسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من فبراير الماضي عن رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحديث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن شكوك القادة الروس في شرعية زيلينسكي.

وأضاف بيسكوف: "الصبغة الرسمية القانونية في الإتفاقات قضية جديرة بالنقاش الجاد، نظرا لأنه يمكن التشكيك في شرعيه زيلينسكي ذاتها".

وتصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات لهذا السبب. ووفقا لكييف، ما زالت سلطات زيلينسكي سارية بموجب الأحكام العرفية الحالية في أوكرانيا.

فيما ذكر الكرملين مراراً أن زيلينسكي حظر المفاوضات مع موسكو، في إشارة إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في سبتمبر 2022.

هذا وقد ذكر زيلينسكي مؤخراً أنه راغب في الحديث مع بوتين.

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