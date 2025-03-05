عاجل.. ترامب يكشف عن مفاجأة في الرسالة السرية التي بعثها زيلينسكي له

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقائه أول خطاب أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، عن رسالة خاصة بعث بها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم المشادة الكلامية والاحتدام بينهما والذي أدي إلى طرده من البيت الأبيض الجمعة الماضية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في رسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بعثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإنقاذ العلاقات الأوكرانية الأمريكية.

ماذا جاء في رسالة زيلينسكي لـ ترامب؟

قال ترامب أن رسالة زيلينسكي التي أشاد بها كانت بشأن توقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنها خطوة نحو إحلال السلام وإنهاء النـ ـزاع في أوكرانيا.

ترامب

وأشار ترامب، خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبّر عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الامريكية من أجل تحقيق السلام.

وقال ترامب: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأتخذ إجراءً تاريخيًا لتعزيز إنتاج المعادن النادرة بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة".

ترامب: أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتأكدنا أنها مستعدة للسلام

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن إدارته أجرت مناقشات جادة مع روسيا وتلقى من جانبها إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام، مشيرا إلى أنه تلقى أيضًا رسالة من فلاديمير زيلينسكي قبل قليل ويقدرها.

ترامب: حان الوقت لإنهاء حـ ـرب أوكرانيا التي لا معنى لها

وأضاف ترامب: "ألن يكون ذلك جميلا؟ حان الوقت لوقف هذا الجنون، حان الوقت لوقف القتل، حان الوقت لإنهاء هذه الحـ ـرب التي لا معنى لها، إذا كنت ترغب في إنهاء الحـ ـروب، عليك التحدث إلى كلا الجانبين".

ترامب: أعمل بلا كلل لإنهاء النـ ـزاع الوحـ ـشي في أوكرانيا

وأردف: "أعمل بلا كلل لإنهاء النـ ـزاع الوحـ ـشي في أوكرانيا، قُـ ـتل أو جُـ ـرح ملايين الأوكرانيين والروس بلا داعٍ في هذا الصـ ـراع المـ ـروع والوحـ ـشي، ولا نهاية في الأفق".

وقال ترامب: "أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات لدعم دفاع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أنفقت أوروبا للأسف أموالاً أكثر لشراء النفط والغاز الروسي مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا - بفارق كبير! وقد أذن بايدن بمزيد من الأموال في هذه المعركة أكثر مما أنفقته أوروبا".

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أمريكا والمشاركة في مفاوضات السلام

من جانبه، أكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مفاوضات السلام، واصفًا الاجتماع المثير للجدل الذي عُقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، والذي أعقبه تعليق الاتفاقية، بأنه "مؤسف".

ترامب يوقف المساعدات العسـ ـكرية لـ أوكرانيا

يذكر أن ترامب ضربة قوية لـ دولة أوكرانيا أمس الثلاثاء وذلك بعد المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ترامب وزيلينسكي

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف جميع المساعدات العسـ ـكرية لـ أوكرانيا.

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