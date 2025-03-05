عاجل.. ترامب يوجه رسائل نـ ـارية في أول خطاب له أمام الكونجرس

ألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا هامًأ، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مشتركة لـ الكونجرس وذلك بهدف عرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي الرسائل القوية والنـ ـارية التي بعثها ترامب خطابه الذي ألقاه أمام جلسة مشتركة لـ الكونجرس لعرض رؤيته بشأن أمريكا والعالم.

ماذا تضمن أول خطاب لـ ترامب أمام الكونجرس؟

ومن جانبه، قال ترامب إنه أصدر قبل يومين قرارًا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة.

ترامب

وأضاف ترامب خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس إن من بين أولوياته القصوى إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا :"نحن عانينا أسوأ تضخم في خلال الـ 20 عاما الماضية".

وأشار إلى أنه أنه يجب منع الرجال من الالتحاق بمدارس الرياضات النسائية، مؤكدًا أن معظم الأمريكيين يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

ترامب: أعلنت خطة طوارئ وطنية منذ اليوم الأول لي في البيت الأبيض

وقال ترامب إنه في أول يوم له بالبيت الأبيض أعلن خطة طوارئ وطنية، مضيفًا :"أوقف 22 مليار دولار كانت تقدم كمنح لمهاجرين غير شرعيين".

قال الرئيس الأمريكي: "إنه طور خطة مفصلة تُسمى "البطاقة الذهبية" للأشخاص المميزين في العالم.

ترامب: اليابان وكوريا الجنوبية ترغبان في الشراكة مع الولايات المتحدة في خط أنابيب ألاسكا

وتطرق ترامب للحديث عن ملف أخري قائلًا: "إن اليابان وكوريا الجنوبية ترغبان في الشراكة مع الولايات المتحدة في خط أنابيب ألاسكا، مضيفًا أن معدل الفائدة حالياً انخفض بشكل ملحوظ، ومتابعًا: "أي مسؤول بيروقراطي يعارض تغييرنا سيتم إقالته".

واستطرد دونالد ترامب أنه يريد جعل مدفوعات الفائدة على قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي لو كانت مصنعة أمريكيا فقط.

ترامب: بدأنا في وضع خطط اقتصادية مهمة ومجدية

وأكد دونالد ترامب أنه بفضل سياسة أمريكا أولا بدأ في وضع خطط اقتصادية مهمة ومجدية.

وأشار دونالد ترامب أنه يجب التخلص من قانون الرقائق الإلكترونية، قائلًا: "يجب أن نستخدم إيرادات قانون الرقائق الإلكترونية لخفض الدَّين.

ترامب: الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن أمريكا عادت، لافتًا إلى أن الحلم الأمريكي "لا يمكن إيقافه".

وشدد ترامب على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.

وقال ترامب: "إن "أمريكا عادت، وإن الحلم الأمريكي ينمو - أكبر وأفضل من أي وقت مضى، الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".

ترامب يصف بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن، بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، إذ أن معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

ترامب: سأطالب بسن قانون جديد لحماية الشرطة الأمريكية

وقال ترامب إنه سيطالب بسن قانون جديد لحماية الشرطة الأمريكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستشنّ حـ ـرباً على "كارتيلات" المخدرات المكسيكية.

ماذا قال ترامب عن الأسرى الإسرائـ ـيليين؟

وتطرق ترامب للحديث عن الأسرى الإسرائـ ـيليين، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد المحتجزين الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة.

وأضاف ترامب خلال أنه سيعمل على إنهاء الحـ ـرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق سكان جرينلاند في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد قناة بنما.

ترامب: أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتأكدنا أنها مستعدة للسلام

وأعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته أجرت مناقشات جادة مع روسيا وتلقى من جانبها إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام، مشيرا إلى أنه تلقى أيضًا رسالة من فلاديمير زيلينسكي قبل قليل ويقدرها.

ترامب: حان الوقت لإنهاء حـ ـرب أوكرانيا التي لا معنى لها

وأضاف ترامب: "ألن يكون ذلك جميلا؟ حان الوقت لوقف هذا الجنون، حان الوقت لوقف القتل، حان الوقت لإنهاء هذه الحـ ـرب التي لا معنى لها، إذا كنت ترغب في إنهاء الحـ ـروب، عليك التحدث إلى كلا الجانبين".

ترامب

ترامب: أعمل بلا كلل لإنهاء النـ ـزاع الوحـ ـشي في أوكرانيا

وأردف: "أعمل بلا كلل لإنهاء النـ ـزاع الوحـ ـشي في أوكرانيا، قُـ ـتل أو جُـ ـرح ملايين الأوكرانيين والروس بلا داعٍ في هذا الصـ ـراع المـ ـروع والوحـ ـشي، ولا نهاية في الأفق".

وقال ترامب: "أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات لدعم دفاع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أنفقت أوروبا للأسف أموالاً أكثر لشراء النفط والغاز الروسي مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا - بفارق كبير! وقد أذن بايدن بمزيد من الأموال في هذه المعركة أكثر مما أنفقته أوروبا".

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