الكرملين يكشف السبب الحقيقي وراء ارتداء بوتين البدلة العسكرية في كورسك

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف علي عملية تحرير مقاطعة كورسك، كما كشف السبب الحقيقي وراء ارتداء بوتين بدلة عسكرية خلال تفقد تجمعات القوات في مقاطعة كورسك.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" علي عملية تحرير مقاطعة كورسك، والسبب وراء ارتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلة عسكرية.

الكرملين: عملية تحرير مقاطعة كورسك ستستغرق الوقت اللازم للحفاظ علي الأرواح

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن عملية تحرير مقاطعة كورسك ستستغرق الوقت اللازم للحفاظ على أرواح العسـ ـكريين والمدنيين.

بوتين

الكرملين: بيلاروسيا أقرب حليف لروسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن بيلاروسيا أقرب حليف لروسيا، وإن القرم وسيفاستوبول وخيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوغانسك هي مناطق روسية، وهذا أمر مسلم به ومحدد في الدستور.

الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا لم تبدأ بعد

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "دعونا لا ننسى أن المفاوضات بشأن أوكرانيا لم تبدأ بعد رغم توجه المفاوضين الأمريكيين بالفعل إلى روسيا والاتصالات مجدولة".

الكرملين يعلق علي ارتداء بوتين بدلة عسكرية

وعلق المتحدث باسم الكرملين علي ارتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلة عسكرية خلال تفقده تجمعات القوات في مقاطعة كورسك، قائلا: "الرئيس بوتين اعتبر ذلك ضروريًا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية وموسكوستدرس وتصوغ موقفها بشأن أوكرانيا بعد تلقي المعلومات من ممثلي الولايات المتحدة".

الكرملين: رفع العقوبات المحتمل عن روسيا هي موضع تفاوض

واختتم المتحدث باسم الكرملين تصريحاته قائلا: "تفاصيل رفع العقوبات المحتمل عن روسيا هي موضع تفاوض ولا داعي للاستعجال، فروسيا تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وينبغي رفعها".

القوات المسلحة الروسية تحرر أكثر من 1100 كيلومتر مربع من أراضي كورسك

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين أكد أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية.

خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية تتجاوز 67 ألف عسكري، وتابع: "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي".

زيلينسكي وبوتين

القوات المسلحة الروسية حررت 24 بلدة في مقاطعة كورسك

وبيَّن أن القوات المسلحة الروسية حررت 24 بلدة و259 كيلومترًا مربعًا في مقاطعة كورسك خلال الأيام الخمسة الماضية.

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