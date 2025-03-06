ماكرون يثير غضب بوتين ويتهم روسيا بأنها تمثل تهديدا لـ أوروبا

أثار خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة من الجدل بعد إعلانه عن إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وطرحه لخطة استثمارية ضخمة في قطاع الدفاع الأوروبي، دون زيادة الضرائب، بل عبر إعادة تخصيص الموارد في الميزانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون وتعليق روسيا وأوكرانيا علي تصريحاته المثيرة للجدل.

أبرز ما جاء في خطاب ماكرون المثير للجدل

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة من التهـ ـديد الروسي، مشيرًا إلى أن عـ ـدوانية روسيا لا يبدو أن لها حدود.

ماكرون

ماكرون: روسيا أصبحت تهـ ـديدًا لأوروبا

وأضاف ماكرون: "إذا كانت أمريكا بقيادة دونالد ترامب لا تزال حليفتنا، فإن روسيا أصبحت تهـ ـديدًا لأوروبا، مشددًا على أن البقاء مجرد متفرجين في عالم مليء بالمـ ـخاطر سيكون ضربًا من الجنون".

ماكرون: السلام لا يمكن أن يكون إملاءً روسيًا

وأكد ماكرون أن أوروبا لم تعد تملك رفاهية الوقوف كمتفرج في عالم يزداد اضطرابًا، مشددًا على أن السلام لا يمكن أن يكون إملاءً روسيًا، بل يجب أن يكون مشروطًا باحترام السيادة الأوكرانية.

ماكرون: فرنسا وأوروبا أمام مرحلة فاصلة

وشدد ماكرون علي أن فرنسا وأوروبا أمام مرحلة فاصلة، تتطلب تعزيز الإنفاق الدفاعي لضمان الأمن والاستقلالية الاستراتيجية.

ماكرون يكشف عن خطة لتعزيز الإنتاج العسـ ـكري الأوروبي

كما كشف ماكرون عن خطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج العسـ ـكري الأوروبي عبر تمويل مشترك ضخم لشراء وتصنيع الذخائر والأسـ ـلحة المتطورة داخل القارة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية.

وجاء خطاب ماكرون في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع المفاوضات مع موسكو، مما يثير مخاوف من احتمال تقديم تنازلات للكرملين على حساب أوكرانيا.

الكرملين يعلق علي تصريحات ماكرون

وفي أول تعليق لـ روسيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو أعلنت في أكثر من موقف أن الوضع في أوكرانيا هو حـ ـرب بالوكالة وتتفق مع كلام وزير خارجية أمريكا روبيو.

وأشار بيسكوف في بيان للكرملين إلي استعداد موسكو لإجراء حوار صريح بشأن حل الصراع في أوكرانيا ومن المهم ضمان أمن روسيا، لافتًا إلي أن روسيا تحلل بعناية كل المعلومات الواردة في وسائل الإعلام حول المقترحات الأمريكية في المسار الأوكراني لكن هناك العديد من التقارير غير مؤكدة.

وقال الكرملين في بيانه أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي على أنه حان وقت وقف الصـ ـراع الأوكراني، مضيفًا: "الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليست دولة صديقة لروسيا وهناك محاولة لإنعاش العلاقات.

وأضاف: “سيتم ضمان استمرار إمدادات الطاقة الطارئة إلى أبخازيا وروسيا لا يمكنها الوقوف على الحياد”.

الكرملين: باريس تسعى لمواصلة الحـ ـرب بأوكرانيا

و حول تصريح ماكرون بأن روسيا "أصبحت عـ ـدوًا" لفرنسا ، ذكر الكرملين : هناك الكثير من المغالطات في خطاب ماكرون وهذه التصريحات تشير إلى أن باريس تسعى لمواصلة الحـ ـرب بأوكرانيا

وختم المتحدث باسم الكرملين البيان قائلا : لا إشارات من باريس للتواصل مع موسكو.

بوتين

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات ماكرون بأنها منفصلة عن الواقع وتتناقض مع مواقفه السابقة.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يرحب بموقف ماكرون

على الجانب الآخر، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموقف ماكرون لكنه شدد على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا دون منحها فرصة لالتقاط الأنفاس.

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