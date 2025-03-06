بوتين يلقن ماكرون درساً في التاريخ.. ما علاقة نابليون والحملة الفرنسية ؟

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من خطاب نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مذكراً إياه بمصير الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على روسيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

بوتين : موسكو يجب أن تختار في سلاماً دائماً في أوكرانيا

وقال بوتين: "بعض الناس نسوا كيف انتهت حملة نابليون في روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن "موسكو يجب أن تختار سلاماً في أوكرانيا يضمن أمن روسيا على المدى الطويل وتنميتها المستدامة".

وتابع بوتين لنساء فقدن أقارب لهن في الحرب "يتعين علينا أن نختار لأنفسنا خيار السلام الذي يناسبنا والذي سيضمن السلام لبلدنا على المدى الطويل".

وعندما سألته والدة أحد الجنود القتلى عما إذا كانت روسيا ستتراجع، قال بوتين إن روسيا لا تنوي فعل ذلك.



لافروف نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بمثابة إعتداء علينا

بدوره فقد إستهجن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا مشدداً على أن أي خطوة من ذلك القبيل ستعتبرها روسيا مشاركة رسمية لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب ضد روسيا.

و أضاف لافروف : "لا نرى أي مجال للتسوية، هذا النقاش حول نشر قوات أوروبية يجري بهدف عدائي واضح" تجاه روسيا.



و أشار لافروف إلى أن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحماية النووية "يشكل تهديدا لروسيا".

وزير الخارجية الروسي: "إذا كان ماكرون يعتبرنا تهديداً ويعقد إجتماعاً لرؤساء هيئات الأركان لدول أوروبية وبريطانيا ويقول إن من الضروري إستخدام أسلحة نووية ويستعد لإستخدام أسلحة نووية ضد روسيا، فهذا بالطبع تهديد".

ماكرون: بدأنا نقاشاً حول إمكانية إستخدام الأسلحة النووية

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أكد ، الأربعاء، إن روسيا تشكل تهديدًا لأوروبا بأكملها، لافتاً إلى أن باريس بدأت نقاشًا حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الإتحاد الأوروبي.

وأوضح ماكرون في خطاب وجهه لشعبه : "إذا كان بإمكان دولة ما أن تغزو أوروبا المجاورة وتظل دون عقاب، فلا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا من أي شيء".

وأشار إلى أن روسيا تخطط بحلول عام 2030 لتعبئة ثلاثة ملايين جندي وإنتاج أربعة آلاف دبابة، مما يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا للقارة.



وشدد ماكرون على ضرورة إستعداد أوروبا لكافة السيناريوهات، مع أو بدون دعم الولايات المتحدة، قائلاً: "أود أن أصدق أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانبنا، ولكن يتعين علينا أيضًا أن نكون مستعدين في حالة خروجهم من جانبنا".

وأكد أن الجيش الفرنسي هو الأكثر جاهزية للقتال في أوروبا، وأن بلاده تمتلك أسلحة نووية تضمن الدفاع الأوروبي.

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