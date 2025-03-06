فرنسا تتحدى ترامب مجدداً وتعلن تقديم الدعم الإستخباراتي لأوكرانيا

في خطوة جديدة على طريق دعم فرنسا الغير محدود لأوكرانيا أبدت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، إستعدادها لتزويد كييف بالمعلومات الإستخباراتية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تعليق تقديم تلك المعلومات لأوكرانيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

وزير الدفاع الفرنسي : مستعدون لتقديم الدعم الإستخباراتي لكييف



وأكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لإذاعة "فرانس إنتر"، إن "بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بمعلومات إستخباراتية".



وتابع لوكورنو: "لدينا مصادر إستخباراتية نستفيد منها في مساعدة الأوكرانيين".



و أشار إلى قرار تعليق المعلومات الإستخباراتية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا : " أعتقد أن الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لأصدقائنا البريطانيين الذين يعملون في منظومة إستخباراتية مع الولايات المتحدة".



وتضغط الولايات المتحدة على زيلينسكي للتعاون مع الرئيس دونالد ترامب في مساعيه لعقد محادثات سلام مع روسيا.



الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا الأمل مجدداً ولكن بشرط

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، الخميس، جدد مدير المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، الإعلان عن وقف المساعدات العسكرية و الإستخباراتية

كما منح راتكليف لأوكرانيا الأمل في أن الدعم قد يستأنف قريبا بعد الإشارات التصالحية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بدوره فقد أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز،: "إذا كانت كييف مستعدة لتقديم تدابير لبناء الثقة، فإن ترامب سينظر بجدية في رفع هذا التوقف عن الدعم".

ماكرون لن نجعل مستقبلنا بيد الولايات المتحدة

و في سياق متصل فقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلا خطاب وجهه للشعب الفرنسي، الأربعاء، على أن : "مستقبل أوروبا لا يمكن أن تقرره أمريكا، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات مع أمريكا أو بدونها".



وأضاف أن "البقاء في موقع المتفرج في هذا العالم الخطير هو جنون".

وأكد ماكرون رفضه لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يؤدي إلى سلام دائم، قائلاً: "إن الطريق إلى السلام لا يمكن أن يمر عبر التخلي عن أوكرانيا". وأضاف: "السلام لا يمكن بناؤه بأي ثمن وتحت الإملاءات الروسية، ولا يمكن أن يكون استسلام أوكرانيا".

كما أعلن ماكرون أن باريس ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا لرؤساء أركان جيوش الدول المستعدة للمساهمة في ضمان سلام مستقبلي في أوكرانيا.

و أوضح : "قد يفترض السلام في أوكرانيا أيضًا نشر قوات أوروبية، هذه القوات لن تذهب للقتال اليوم لكنها ستكون هناك عندما يتم توقيع السلام لضمان احترامه الكامل. اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سنجمع في باريس رؤساء أركان الدول التي ترغب في تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد".

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