ماكرون روسيا تخطط لإحتلال أوروبا ..ومصيرنا لايمكن أن يكون في يد أمريكا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن روسيا تشكل تهديدًا لأوروبا بأكملها، لافتاً إلى أن باريس بدأت نقاشًا حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الإتحاد الأوروبي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ماكرون : روسيا تحدياً أمنياً خطيراً أمام أوروبا



وأوضح ماكرون في خطاب وجهه لشعبه : "إذا كان بإمكان دولة ما أن تغزو أوروبا المجاورة وتظل دون عقاب، فلا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا من أي شيء". وأشار إلى أن روسيا تخطط بحلول عام 2030 لتعبئة ثلاثة ملايين جندي وإنتاج أربعة آلاف دبابة، مما يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا للقارة.

وشدد ماكرون على ضرورة إستعداد أوروبا لكافة السيناريوهات، مع أو بدون دعم الولايات المتحدة، قائلاً: "أود أن أصدق أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانبنا، ولكن يتعين علينا أيضًا أن نكون مستعدين في حالة خروجهم من جانبنا". وأكد أن الجيش الفرنسي هو الأكثر جاهزية للقتال في أوروبا، وأن بلاده تمتلك أسلحة نووية تضمن الدفاع الأوروبي.

وتابع :"لقد بدأنا نقاشًا حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله".



ماكرون مستقبل أوروبا لايمكن أن يكون بيد أمريكا

وشدد ماكرون على أن : "مستقبل أوروبا لا يمكن أن تقرره أمريكا، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات مع أمريكا أو بدونها". وأضاف أن "البقاء في موقع المتفرج في هذا العالم الخطير هو جنون".



وأكد ماكرون رفضه لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يؤدي إلى سلام دائم، قائلاً: "إن الطريق إلى السلام لا يمكن أن يمر عبر التخلي عن أوكرانيا". وأضاف: "السلام لا يمكن بناؤه بأي ثمن وتحت الإملاءات الروسية، ولا يمكن أن يكون استسلام أوكرانيا".



كما أعلن ماكرون أن باريس ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا لرؤساء أركان جيوش الدول المستعدة للمساهمة في ضمان سلام مستقبلي في أوكرانيا.



و أضاف : "قد يفترض السلام في أوكرانيا أيضًا نشر قوات أوروبية. هذه القوات لن تذهب للقتال اليوم لكنها ستكون هناك عندما يتم توقيع السلام لضمان احترامه الكامل. اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سنجمع في باريس رؤساء أركان الدول التي ترغب في تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد".

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