لافروف: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سنتعامل معه كعمل عدائي ضدنا

إستهجن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا مشدداً على أن أي خطوة من ذلك القبيل ستعتبرها روسيا مشاركة رسمية لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب ضد روسيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



لافروف نشر قوات أوروبية في أوكرانيا هو موقف عدائي واضح تجاهنا

و أضاف لافروف : "لا نرى أي مجال للتسوية، هذا النقاش حول نشر قوات أوروبية يجري بهدف عدائي واضح" تجاه روسيا.



و أشار لافروف إلى أن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحماية النووية "يشكل تهديدا لروسيا".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "إذا كان (ماكرون) يعتبرنا تهديداً ويعقد إجتماعاً لرؤساء هيئات الأركان لدول أوروبية وبريطانيا ويقول إن من الضروري إستخدام أسلحة نووية ويستعد لإستخدام أسلحة نووية ضد روسيا، فهذا بالطبع تهديد".



ماكرون يؤكد أن جيشه هو الأكثر جاهزية في أوروبا

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في خطاب وجهه لشعبه : "إذا كان بإمكان دولة ما أن تغزو أوروبا المجاورة وتظل دون عقاب، فلا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا من أي شيء". وأشار إلى أن روسيا تخطط بحلول عام 2030 لتعبئة ثلاثة ملايين جندي وإنتاج أربعة آلاف دبابة، مما يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا للقارة.



وشدد ماكرون على ضرورة إستعداد أوروبا لكافة السيناريوهات، مع أو بدون دعم الولايات المتحدة، قائلاً: "أود أن أصدق أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانبنا، ولكن يتعين علينا أيضًا أن نكون مستعدين في حالة خروجهم من جانبنا".



وأكد ماكرون على أن الجيش الفرنسي هو الأكثر جاهزية للقتال في أوروبا، وأن بلاده تمتلك أسلحة نووية تضمن الدفاع الأوروبي.



وتابع :"لقد بدأنا نقاشًا حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله".

كما أعلن ماكرون أن باريس ستستضيف الأسبوع المقبل إجتماعًا لرؤساء أركان جيوش الدول المستعدة للمساهمة في ضمان سلام مستقبلي في أوكرانيا، معلناً رفضه التام لأي وقف لإطلاق النار لا يحقق السلام الدائم.

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