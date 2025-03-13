في أول تعليق من روسيا على مقترح الهدنة.. مجرد متنفس مؤقت لأوكرانيا

أعرب المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن رفضه للمقترح الأمريكي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفساً" للجيش الأوكراني المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



الرئيس بوتين قد يعلن تقييمه في وقت لاحق من الخميس

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف لوسائل إعلام رسمية في أعقاب المحادثات الهاتفية التي أجرها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز.



وأوضح أوشاكوف : "لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني".

وأضاف: "من المرجح أن يُقدّم الرئيس تقييمات أكثر تفصيلا وجوهرية" في وقت لاحق من الخميس.

و أشار إلى أن مكالمته مع والتز أتاحت "تبادل وجهات النظر" في جو "هادئ".

ولفت أوشاكوف إلى أن روسيا تسعى إلى "تسوية سلمية طويلة الأمد" من شأنها أن تضمن "المصالح المشروعة" لروسيا، مشددا "هذا ما نسعى إليه".

وتوجه مفاوضون أمريكيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.



وثيقة تحرض بوتين على إضعاف الولايات المتحدة



وفي سياق متصل فقد كشفت تقارير إعلامية عن "وثيقة سرية" تضمنت توصية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإضعاف موقف الولايات المتحدة التفاوضي بشأن إتفاق السلام الأوكراني من خلال تأجيج التوترات بين أمريكا وبقية دول العالم.



إذ تبذل الولايات المتحدة حالياً جهود الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبعوثين أمريكيين توجهوا إلى موسكو لعرض خطة محتملة لوقف إطلاق النار على الكرملين.

وتوضح الوثيقة، التي كُتبت للجهاز الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو القسم المسؤول عن العمليات في أوكرانيا، سبل تعزيز مكانة روسيا من خلال تأجيج التوترات بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.



الكرملين لا سلام قبل أن تطلع روسيا على كافة تفاصيل المباحثات الأمريكية الأوكرانية



هذا وكان المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أعلن ، الأربعاء، أن بلاده ترغب في أن تطلع على نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق على ما إذا كان وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهر مقبولاً لدى روسيا .



و أوضح بيسكوف للصحفيين: "لدينا إتصالات متوقعة مع الأمريكين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب فلاديمير بوتين و الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.



وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمقتر يقضي بتوقيع إتفاق بشأن وقف مؤقت للقتال لمدة 30 يوماً بين موسكو وكييف ومسار لمحادثات السلام.

و من جهته فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يشارك في المحادثات، على الرغم من تواجده في المملكة مشيراً إلى إن وقف إطلاق النار كان “اقتراحاً إيجابياً”، يشمل خط المواجهة في الصراع، وليس فقط القتال جواً وبحراً.

فيما تشير المؤشرات الأولية إلى رفض روسيا إلى ذلك المقترح .

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