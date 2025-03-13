ترامب:وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوماً هو أمر متروك لروسيا

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء،أنه من المقرر أن ستوجه مسؤولين أمريكيين سيتوجهون إلى روسيا، لمناقشة اتفاق بشأن وقف مؤقت للقتال لمدة 30 يوما بين موسكو وكييف ومسار لمحادثات السلام المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ترامب حول وقف القتال في أوكرانيا لمدة شهر : الأمر متروك لروسيا

وأضاف ترامب أن "الأمر الآن متروك لروسيا"، بعد أن وافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار خلال محادثات على مدى أكثر من 8 ساعات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نأمل في أن نتمكن من الحصول على وقف لإطلاق النار من روسيا".

وأوضح: "لقد تلقيت بعض الرسائل الإيجابية، لكن الرسالة الإيجابية لا تعني شيئا. فالوضع خطير للغاية".

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع.

وبدوره فقد دعى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، روسيا بشدة إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، ويجب أن يكون للأوروبيين دور في الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".



وتابع روبيو: "نحض روسيا بشدة على إنهاء جميع الأعمال القتالية" مشيراً إلى أن "اتفاق المعادن سيجعل للولايات المتحدة مصلحة مباشرة بأمن أوكرانيا".

الكرملين : قد نجرى إتصالات مع واشنطن حول المحادثات مع أوكرانيا أولاً

من جهته فقد أعلن المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن بلاده ترغب في أن تطلع على نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق على ما إذا كان وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهر مقبولاً لدى روسيا .

و أوضح بيسكوف للصحفيين: "لدينا إتصالات متوقعة مع الأمريكين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب فلاديمير بوتين و الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.

وأشار بيسكوف إلى أنه : يفترض أن وزير الخارجية روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز سيقومان عبر قنوات مختلفة بإطلاعنا خلال الأيام المقبلة على المباحثات التي جرت والتفاهمات التي تمّ التوصل إليها".

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