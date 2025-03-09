القصة الكاملة لـ تلويح ترامب بفرض عقوبات على روسيا

هـ ـدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات علي روسيا وذلك بعد القصـ ـف العنـ ـيف والغـ ـارات الكثـ ـيفة التي شنتها علي أوكرانيا، وتسببت في خسائر فادحة، وسقوط عدد كبير من القـ ـتلي والجرحي.

وينشر “الموجز” تفاصيل العقوبات التي يـ ـهدد ترامب بفرضها علي روسيا ردًا علي الضربات الجوية العنـ ـيفة الت يتشنها موسكو علي المدن والمنشآت الأوكرانية.

لماذا هـ ـدد ترامب بفرض عقويات علي روسيا ؟

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت قصـ ـف أوكرانيا ورفض السلام، لكنّه حيّد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضـ ـربات روسية جديدة بصـ ـواريخ ومسيّرات استهدفت مدنًا ومنشآت أوكرانية.

ترامب

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أنه "نظرًا إلى أن روسيا تقصـ ـف أوكرانيا حاليًا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطـ ـلاق نـ ـار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

وزير خارجية أوكرانيا يكشف عن تفاصيل الهـ ـجوم الروسي علي منشآت الطاقة الأوكرانية

وفي السياق ذاته، كشف وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيا عن أن روسيا نفذت هـ ـجومًا ضـ ـخما على بلاده باستخدام الصـ ـواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة بشكل أساسي منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا على منصة "إكس" أن القوات الروسية استخدمت 261 صًاروخا وطائرة مسيرة في الهـ ـجوم علي أوكرانيا.

ودعا وزير خارجية أوكرانيا إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحـ ـرب في أقرب وقت.

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب عازم على إنهاء الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحـ ـرب في أقرب وقت ممكن وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم".

وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا تريد إنهاء الحـ ـرب مع روسيا

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق إن "مكالمة بناءة" جرت بينه وبين نظيره الأمريكي لمناقشة اجتماع ثنائي في السعودية.

وكتب الوزير الأوكراني على منصة إكس يقول: "أوكرانيا تريد إنهاء الحـ ـرب مع روسيا، والقيادة الأمريكية ضرورية لتحقيق السلام الدائم، كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".

تفاصيل علاقة ترامب وبوتين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن تفهمه لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالي في حـ ـرب أوكرانيا.

وأوضح ترامب: "في الواقع، أعتقد أنه يفعل ما قد يفعله أي شخص آخر"، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين يستغل تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حاليًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "من المحتمل أن أي شخص في هذا الموقف كان ليفعل الشيء ذاته الآن".

ترامب

وأكد ترامب مجددًا على "علاقته الجيدة" مع بوتين، قائلا أن الرئيس الروسي يريد "إنهاء الحـ ـرب"، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون أكثر كرمًا مما يلزمه الأمر".

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