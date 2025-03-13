تفاصيل قرار أمريكا باستئناف إمداد الأسـ ـلحة لـ أوكرانيا

قررت أمريكا استئناف إمدادات الأسلحة إلى دولة أوكرانيا وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسـ ـكرية إلى كييف في حـ ـربها ضد روسيا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا وموقف الكرملين من اقتراح وقف إطـ ـلاق النـ ـار لمدة 30 يومًا.

أمريكا تستأنف إمداد الأســ لحة إلى أوكرانيا وذلك

استأنفت أمريكا إمداد الأســ لحة إلى أوكرانيا وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة ترامب تعليق المساعدات العسـ ـكرية إلى كييف في حـ ـربها ضد روسيا.

وجاء قرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد محادثات الثلاثاء مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في السعودية بمثابة تحول كبير في موقفها.

ترامب

ما موقف الكرملين من اقتراح وقف إطـ ـلاق النـ ـار لمدة 30 يوم مع أوكرانيا؟

ومن ناحية أخري، ينتظر المسؤولون رد الكرملين على اقتراح لوقف إطـ ـلاق النـ ـار لمدة 30 يوما حظي بتأييد أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه من المهم عدم التسرع في مسألة الرد على وقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي اقترحته واشنطن.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين الصحفيين، أن موسكو في انتظار معلومات مفصلة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن روسيا يجب أن تحصل على هذه المعلومات قبل أن تتخذ موقفًا.

وكان الكرملين قد عارض في السابق أي حل بخلاف إنهاء دائم للصـ ــراع، ولم يقبل أي تنازلات.

ترامب: قرار وقف الحـ ـرب في أوكرانيا متروك لروسيا

وحسبما ذكر ترامب فإن الأمر متروك لروسيا الآن في الوقت الذي تضغط فيه إدارته على موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث موسع مع الصحفيين في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع ميشيل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا قائلا: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق نار من جانب روسيا، وإذا نجحنا في ذلك، أعتقد أن ذلك سينهي 80 بالمئة من الطريق نحو إنهاء حمام الـ ـدم المروع هذا".

ترامب يهدد بفرض عقوبات علي روسيا

وجدد ترامب تهديداته المبطنة بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفاً: "بإمكاننا فعل ذلك، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحدث مع نظيره الروسي.

محادثات مرتقبة بين ويتكوف وبوتين

وأكدت ليفيت أيضا أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس، دون أن تفصح عن هوية المسؤولين الروس الذين يعتزم المسؤول الأمريكي مقابلتهم.

وقال مصدر مطلع على الموضوع، إنه من المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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