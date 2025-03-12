أوكرانيا تقبل هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا بشرط التزام روسيا

أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن اتخاذ خطوات هامة نحو تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، خلال اجتماع مشترك استضافته السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خطوات نحو السلام

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن الجانبين أشادا بشجاعة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده، مشددين على أهمية بدء مسار يؤدي إلى سلام مستدام، وأبدت أوكرانيا استعدادها لقبول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده باتفاق الأطراف، مشيرة إلى أن تنفيذ الهدنة مرهون بموافقة روسيا والتزامها بها.

وقف إطلاق النار

وأكدت واشنطن أنها ستنقل إلى موسكو أن الالتزام المتبادل بالهدنة هو مفتاح تحقيق السلام، كما أعلنت عن استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا وعودة المساعدات الأمنية لها، كما شملت المباحثات، وفقًا للبيان، مناقشة الجهود الإنسانية في إطار عملية السلام، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب، إطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا.

محادثات لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا

وتابع البيان إلى أن يوجد اتفاق رئيسي البلدين على إبرام اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز ازدهارها وأمنها المستقبلي، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فرق تفاوضية لبدء محادثات تهدف إلى تحقيق سلام دائم يضمن أمن أوكرانيا على المدى الطويل، مع تأكيد الولايات المتحدة على مناقشة هذه المقترحات مع روسيا، فيما شددت أوكرانيا على ضرورة إشراك الشركاء الأوروبيين في عملية السلام.

الأزمة الأوكرانية

وفي سياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن استئناف المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك رفع التجميد المفروض على تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية، وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يعاني الشعب الأوكراني من آثار الصراع المستمر مع روسيا، وكانت هذه المساعدات حاسمة في تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سيادتها ومواجهة التهديدات العسكرية من روسيا وللمعرفة المزيد الموجز، يكشف كافة التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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