ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

تصعيد جديد في لهجة ترامب تجاه موسكو.. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، من أنه "يفكر بشدة" في فرض عقوبات اقتصادية وتعريفات جمركية على روسيا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام مع أوكرانيا، ويرصد الموجز أبرز تصريحات ترامب

تحول في الموقف الأمريكي

يأتي هذا التصريح بعد أن أثار ترامب قلق الحلفاء بسبب تصريحاته السابقة حول ثقته في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لإعادة موسكو إلى مجموعة السبع. وقال ترامب عبر منصته "Truth Social":

"بناءً على حقيقة أن روسيا تواصل هجماتها ضد أوكرانيا، فأنا أفكر جديًا في فرض عقوبات مصرفية وتعريفات جمركية واسعة النطاق حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام نهائي."

ضغط أمريكي لإنهاء الحرب

وأضاف ترامب موجهًا رسالة إلى روسيا وأوكرانيا: "اذهبا إلى طاولة المفاوضات الآن، قبل فوات الأوان" وكان ترامب قد وعد في وقت سابق بإنهاء الحرب فور توليه الرئاسة، إلا أن تعقيدات الملف أجبرته على تعديل موقفه، حيث أوقفت إدارته المساعدات العسكرية والاستخباراتية لكييف بهدف دفعها لإبرام اتفاق سلام.

قلق أوروبي من تقارب ترامب مع بوتين

إجراءات ترامب أثارت قلق الدول الأوروبية، التي تخشى أن يصبح أكثر تساهلًا مع روسيا، خاصة بعد اجتماعه المتوتر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي انتهى بخلاف حول إمكانية الوثوق ببوتين.

هل تقود تهديدات ترامب إلى حل الأزمة أم تزيد التوتر؟

تظل التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه العقوبات في إنهاء الحرب، وما إذا كانت ستمثل وسيلة ضغط على روسيا أم أنها قد تؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع.

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