ترامب لأعضاء حكومته: مهمة ماسك هي إصدار التوصيات وليس إتخاذ القرارات

كشفت صحيفة بوليتيكو، الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد إن الملياردير إيلون ماسك الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الكفاءة الحكومية، مخول بإصدار توصيات فقط وليست قرارات فردية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ترامب : صلاحيات ماسك لا تتضمن إصدار القرارات

وبحسب الصحيفة فقد عقد ترامب إجتماع مع مجلس الوزراء شخصياً، و أبلغهم رسالة مفادها: "أنتم مسؤولون عن وزاراتكم، وليس إيلون ماسك".

وبحسب مسؤولين في الإدارة، أخبر ترامب كبار أعضاء إدارته أن صلاحيات ماسك تنحصر في تقديم توصيات إلى الأقسام ولكن ليس إصدار قرارات أحادية الجانب بشأن التوظيف والسياسة، وكان ذلك بحضور ماسك.

و جاء ذلك الاجتماع بعد سلسلة من عمليات الفصل الجماعي والتهديدات لموظفي الحكومة من ماسك، مما خلق حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة.



ترامب لا يرغب في طرد العمال الفيدراليين

ولفتت الصحيفة إلى أن رسالة الرئيس تمثل أول خطوة لتحييد نطاق تفويض ماسك، فوفقا لأخدث تعليمات ترامب، يجب أن تلعب وزارة كفاءة الحكومة وموظفوها دورا استشاريا ولكن يجب على أمناء مجلس الوزراء اتخاذ القرارات النهائية بشأن الموظفين والسياسة ووتيرة التنفيذ.



ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع، قوله إن ماسك أقر بأن وزارة كفاءة الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء وهي الرسالة التي شاركها في وقت سابق من هذا الأسبوع مع أعضاء الكونجرس.



وأكد ترامب أنه يريد الاحتفاظ بالأشخاص الجيدين في الحكومة وعدم طرد العمال الفيدراليين القادرين بشكل جماعي، لكن إدارته طردت في الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من العاملين الفيدراليين عبر العديد من الوكالات في سلسلة من عمليات الفصل الشامل.

هذا وكانت شبكة CNN الأمريكية قد أعلنت أن الولايات المتحدة قد بدأت بتنفيذ تخفيضات حكومية في وكالة الاستخبارات المركزية، والتي أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمر مما أدى لتراجع أداء عدد من العاملين فيها.

تهدف عمليات الفصل إلى تقليص عدد الضباط المعينين حديثا، الذين يطلق عليهم "الموظفون تحت الاختبار".



وأفادت مصادر مطلعة باستدعاء بعض الذين عينوا خلال العامين الماضيين إلى موقع بعيد عن مقر الوكالة في لانغلي بولاية فيرجينيا وطلب منهم تسليم بطاقاتهم التعريفية إلى موظفي الأمن.

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