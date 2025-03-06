خطة ترامب لـ بيع بعض المباني الحكومية الهامة لتوفير النفقات

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي تقليص الإنفاق الحكومي وفي إطار ذلك بدأت في تنفيذ خطتها والتي تقوم علي بيع بعض المباني الحكومية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل شروع إدارة ترامب في بيع بعض المباني الحكومية في إطار تنفيذ خطة تقليص الإنفاق الحكومي.

إدارة ترامب تدرس بيع بعض المباني الحكومية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تدرس بيع مقر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ، والمبنى الذي كان يضم فندق الرئيس، ويأتي ذلك في إطار ما وصفه ترامب بأنه محاولة لجعل أمريكا "ثرية وعظيمة مرةً أخرى".

ترامب

وحددت إدارة الخدمات العامة التي تدير العقارات الفيدرالية، أنها حددت 443 عقارًا تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربع، مصنفةً إياها بأنها "ليست أساسية لعمليات الحكومة ويمكن بيعها.

هدف ترامب من بيع بعض المقرات الحكومية

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، يندرج البيع المحتمل ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية اعتمادًا على إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، التي تقول إنها وفرت 105 مليار دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية وتسريح 100 ألف عامل.

خطة ترامب تهدف إلى توفير ملايين الدولارات

من جهتها، أعلنت إدارة الخدمات العامة في بيان، أنها لم تعد تأمل في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وقالت إن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية، وتوافقها في ذلك مصلحة الضرائب التي أوضحت في مذكرة الأسبوع الماضي، أنها ستبيع ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية، بدءاً من يونيه القادم وذلك بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في إبريل.

أبرز المباني الحكومية التي تخطط إدارة ترامب لـ بيعها

وتتضمن القائمة، المقر الرئيسي للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، ومنها إدارة المحاربين القدامى، ووزارات: الزراعة، والطاقة، والعمل، والصحة، والخدمات الإنسانية، والإسكان، والتنمية الحضرية، وإدارة الطيران الاتحادية، فضلاً عن المقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة نفسها.

ترامب

ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة الإدارة، والتي ستُطرح للبيع، ولا السعر الذي قد تجلبه، علمًا بأن مكتب البريد القديم الذي كان يضم فندق ترامب الدولي تم تجديده قبل عرضه للبيع، فيما يُنظر إلى بعض المباني مثل "جيه إدجار هوفر" التابع لـFBI على أنها عتيقة الطراز.

اقرأ أيضا

عاجل .. آخر تطورات إهانة ترامب لـ زيلينسكي وطرده من البيت الأبيض

ترامب يعلن موعد تطبيق رسوم إضافية جديدة بقيمة 10% على الصين