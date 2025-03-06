تفاصيل مكالمة ترودو وترامب.. هل يشتعل الصراع بين الجانبين

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أستمرت لمدة 50 دقيقة التي تلقاها من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، التي تناولا خلالها التعريفات الجمركية وتدفق مادة "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب أخبر ترودو أنه غير مقتنع بجهود حكومة كندا لمنع دخول مخدر الفنتانيل لبلاده عبر الحدود

جاء ذلك خلال منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"،



و أعلن ترامب إنه أخبر ترودو بأنه غير مقتنع بجهود الحكومة الكندية للحد من تدفق "الفنتانيل" عبر الحدود.



و أضاف ترامب: "أخبرته أن العديد من الناس قد ماتوا بسبب الفنتانيل القادم عبر حدود كندا والمكسيك، ولم يقنعني شيء بأن الأمر قد توقف. قال لي إن الوضع تحسن، لكني أجبته: ’هذا غير كافٍ".



وأشار ترامب إلى أن المكالمة "إنتهت بطريقة ودية إلى حد ما"، مضيفاً أنه سأل ترودو عن موعد الانتخابات الكندية ولم يحصل على إجابة واضحة، مما أثار فضوله.



وتابع ترامب قائلا: "أدركت بعد ذلك أنه يحاول استخدام هذه القضية للبقاء في السلطة. حظا سعيدا جاستن!".

ترودو للأمريكيين نريد أن نتعاون معكم كحلفاء لكن رئيسكم يجبرنا على غير ذلك

بدوره فقد إتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إن دونالد ترامب يريد التسبب بانهيار الإقتصاد الكندي ليكون ضم كندا أكثر سهولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ساعات من دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الكندية حيّز التنفيذ.



وأضاف ترودو لا أعلم ما هي المفاوضات التي يمكن بدءها، منوهاً إلى أن ذريعة الفنتانيل التي تمسك بها الرئيس الأمريكي لتبرير فرض الرسوم الجمركية،لا مبرر لها إطلاقًا.



وقال ترودو إنّ الأمر سيكون صعبًا وسيؤثر على كندا بشدة، لكن البلاد «لن تتراجع»، متعهّداً بالإنتصار في مواجهة ذلك قرار ترامب الذي وصفه بـ «الغبي»

كما أكد ترودو على أن هناك إجراءات الإنتقامية الكندية، بعدما أعلنت أوتاوا ليل الإثنين الثلاثاء رسوماً جمركية بـ25% على بعض المنتجات الأمريكية، خاصةً اللحوم، والبيض، والفواكه، والنبيذ.



وجدد ترودو تأكيده على أنّ «الحرب التجارية» كانت نتيجة رغبة واشنطن وحدها.

وقال مخاطباً الأمريكيين : «نريد أن نعمل معكم أصدقاء وحلفاء، ولا نريد أن نراكم تعانون، لكن حكومتكم إختارت أن تفرض عليكم ذلك.



هذا وكان ترامب قد أعلن في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الخميس الماضي ، إن المخدرات تتدفق إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا بمستويات «عالية جداً وغير مقبولة»، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من تلك المخدرات التخليقية تُصنع في الصين. وأشار إلى «وفاة أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي؛ بسبب توزيع هذه السموم الخطيرة والتي تسبب الإدمان».

هذا وكان ترامب قد أكد قبل أيام إلى أن إدارته تسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة.

وفي مَعرِض إجابته على سؤال أحد الصحفيين بشأن الرسوم التي ستُفرض على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، شدد أيضا على أن الرسوم المتبادلة التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد.

ويؤكد ترامب أن الدول الأخرى تفرض رسوماً جمركية غير عادلة تضر بالتصنيع المحلي والوظائف في الولايات المتحدة.

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