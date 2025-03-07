الإدارة الأمريكية خطة مصر لغزة جيدة ولكنها لاتحقق طموحات الرئيس ترامب

أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس، بخطة مصر لإعادة إعمار غزة، واصفاً إياها بـ "خطوة حسن نية أولى" من جانب المصريين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ويتكوف لا يؤيد خطة مصر بشأن غزة رغم إعجابه بها

ومع ذلك، لم يؤيد ويتكوف التفاصيل الواردة في الخطة المصرية ، التي تعتبر بديلاً عن خطة الرئيس دونالد ترامب التي تتضمن السيطرة الأمريكية على القطاع وتهجير سكانه.



وأشار ويتكوف إلى أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

وكانت مصر قد أعلنت عن خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

وتهدف الخطة إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.

الخارجية الأمريكية : الخطة العربية لغزة لا تلبي تطلعات ترامب

ووصفت الخارجية الأمريكية الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة بأنها جيدة لا أكثر.

و أوضحت الخارجية الأمريكية أن الخطة العربية المتعلقة بغزة لا تلبي ما يطالب به ترامب ولا تلبي التوقعات".



وفيما يتعلق بصفقة الرهائن في قطاع غزة أوضحت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية تامي بروس: "إن على حماس إطلاق جميع الرهائن وتسليم الجثث الآن".



مراحل الخطة المصرية

للخطة المطروحة، تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين: الأولى هي مرحلة "التعافي المبكر" والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، تليها مرحلة "إعادة الإعمار" التي ستستغرق خمس سنوات.

حيث سيتم في المرحلة الأولى، إزالة ما يقدر بـ 50 مليون طن من الركام، وتركيب مساكن مؤقتة، وترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا.

بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

الخطة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.

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